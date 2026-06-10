Canacintra Coahuila inaugura segundo Congreso de Sustentabilidad sobre economía circular

Así como conocer prácticas aplicables dentro de la empresa, aprender a medir la circularidad y descubrir como transformar residuos y procesos en valor para la empresa.

Al inaugurarse el 2do Congreso de Sustentabilidad 360, el presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez dijo que buscan que las empresas comprendan realmente lo que es la economía circular, interpreten los retos y las oportunidades del entorno regulatorio.

A su vez, el titular del Comité de Economía Circular de Canacintra Coahuila Sureste, Javier Calderón señaló que la región es inminentemente empresarial y se caracteriza también por tener altos estándares de cumplimiento y compromiso con el cuidado del medio ambiente.

Sin embargo, también dijo que es importante que se mantengan actualizados en materia legislativa, normativa y las mejores prácticas que suceden en el entorno empresarial; asimismo añadió que la economía circular no es algo nuevo, ni de “ahorita”, sino que viene de nuestros ancestros.

APLICACION DE LA LEY

El consultor internacional en temas ambientales, Guillermo Román comentó que la nueva Ley de Economía Circular es perfectible y tiene algunos puntos que serán difíciles y aunque lo que quiere es ver resultados, vendrá como en todas las leyes una gradualidad y se estará extendiendo, cuando no solo México, sino todo el mundo necesita cambios más ágiles.

Luego de que la Ley fuera publicada el 18 de enero, añadió que el reglamento se deberá publicar a más tardar para el 18 de julio, a partir de ahí se empezarán a derivar acuerdos sectoriales y se empezará a trabajar sector por sector, por ello, gobierno y la industria tendrán que ponerse de acuerdo sobre aquellos que se estarán priorizando.

En otros países, comentó, que este tipo de leyes les ha llevado años para que estén operativas, debido a que hay un punto importante como es la responsabilidad extendida del productor, lo que lleva años para implementarla.