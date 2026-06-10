Coahuila: Líderes de sindicatos magisteriales se deslindan de paros; ‘Estamos haciendo lo propio’, afirman

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    Coahuila: Líderes de sindicatos magisteriales se deslindan de paros; ‘Estamos haciendo lo propio’, afirman
    El SNTE pidió priorizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. LUCÍA PÉREZ

La líder de la sección 38, Isela Licerio Luévano, indicó que hay dialogo abierto con el Gobierno Estatal e indicó no estar de acuerdo con pedir que no se descuente los días que participan en manifestaciones.

Tras sostener una reunión de evaluación con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, los secretarios generales de las Tras sostener una reunión de evaluación con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, los secretarios generales de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) enviaron un mensaje a los docentes que mantienen movilizaciones en Coahuila, llamándolos a confiar en la gestión sindical y a privilegiar el derecho a la educación de los estudiantes.

Al abordar el tema de las manifestaciones, la secretaria general de la Sección 38, Isela Licerio Luévano, señaló que toda lucha implica sacrificios, aunque reiteró que el sindicato respeta la diversidad de posturas entre el magisterio.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/instalan-mesa-permanente-de-trabajo-tras-movilizacion-de-maestros-en-saltillo-convocan-a-un-nuevo-paro-para-el-miercoles-HF21245741

Los dirigentes sindicales manifestaron su desacuerdo con las acciones que derivan en la suspensión de clases y señalaron que el SNTE cuenta con mecanismos propios de gestión y negociación, así como con pliegos petitorios construidos a partir de consultas realizadas a los trabajadores de la educación.

Cuestionados sobre si respaldan los paros laborales, los representantes sindicales aclararon que no pueden avalar el cierre de escuelas ni la interrupción de las actividades académicas.

Licerio Luévano recordó que las luchas sindicales históricamente han implicado consecuencias para quienes participan en ellas, al señalar que en otros momentos los trabajadores enfrentaban descuentos salariales o la pérdida de estímulos laborales como resultado de sus acciones de protesta.

Los líderes sindicales aseguraron además que diversas demandas planteadas por los docentes ya forman parte de las negociaciones salariales y de las mesas permanentes de trabajo establecidas con los gobiernos Federal y Estatal, por lo que reiteraron el llamado a mantener la unidad institucional.

Pensiones y seguridad social

Por su parte, el secretario general de la Sección 35, Arturo Díaz González, abordó la situación del ISSSTE y reiteró el rechazo del magisterio al esquema de cuentas individuales vigente desde 2007.

Explicó que la dirigencia nacional del SNTE ha impulsado una iniciativa ante el Senado de la República para reformar la legislación y fortalecer el sistema de pensiones, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de retiro para los trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-sin-avances-concretos-concluye-tercera-mesa-de-dialogo-entre-maestros-y-autoridades-FI21293336

En el ámbito estatal, la Sección 38 planteó la revisión de la Ley de Pensiones de 2022 y del funcionamiento de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), con la finalidad de mejorar las condiciones económicas de los docentes al momento de su jubilación.

Finalmente, los dirigentes señalaron que mantienen comunicación permanente con las autoridades estatales para dar seguimiento a las principales demandas del magisterio y avanzar en la búsqueda de soluciones a los distintos problemas que enfrenta el sector educativo.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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