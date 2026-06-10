Coahuila: Líderes de sindicatos magisteriales se deslindan de paros; ‘Estamos haciendo lo propio’, afirman

Al abordar el tema de las manifestaciones, la secretaria general de la Sección 38, Isela Licerio Luévano, señaló que toda lucha implica sacrificios, aunque reiteró que el sindicato respeta la diversidad de posturas entre el magisterio.

Tras sostener una reunión de evaluación con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, los secretarios generales de las Tras sostener una reunión de evaluación con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, y el secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, los secretarios generales de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) enviaron un mensaje a los docentes que mantienen movilizaciones en Coahuila, llamándolos a confiar en la gestión sindical y a privilegiar el derecho a la educación de los estudiantes.

Los dirigentes sindicales manifestaron su desacuerdo con las acciones que derivan en la suspensión de clases y señalaron que el SNTE cuenta con mecanismos propios de gestión y negociación, así como con pliegos petitorios construidos a partir de consultas realizadas a los trabajadores de la educación.

Cuestionados sobre si respaldan los paros laborales, los representantes sindicales aclararon que no pueden avalar el cierre de escuelas ni la interrupción de las actividades académicas.

Licerio Luévano recordó que las luchas sindicales históricamente han implicado consecuencias para quienes participan en ellas, al señalar que en otros momentos los trabajadores enfrentaban descuentos salariales o la pérdida de estímulos laborales como resultado de sus acciones de protesta.

Los líderes sindicales aseguraron además que diversas demandas planteadas por los docentes ya forman parte de las negociaciones salariales y de las mesas permanentes de trabajo establecidas con los gobiernos Federal y Estatal, por lo que reiteraron el llamado a mantener la unidad institucional.

Pensiones y seguridad social

Por su parte, el secretario general de la Sección 35, Arturo Díaz González, abordó la situación del ISSSTE y reiteró el rechazo del magisterio al esquema de cuentas individuales vigente desde 2007.

Explicó que la dirigencia nacional del SNTE ha impulsado una iniciativa ante el Senado de la República para reformar la legislación y fortalecer el sistema de pensiones, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de retiro para los trabajadores.