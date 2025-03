Comparten mujeres experiencia de vida profesionales y laborales en Coahuila

A través del panel “Mujeres en Tacones”, coahuilenses que participan en el ámbito empresarial como gubernamental, compartieron sus experiencias de vida profesionales y laborales, para concientizar a las generaciones sobre la importancia de prepararse y respetar al género.

Las participantes fueron la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro; la presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos Cabrera; la jefa de Recursos Humanos en Planta Borgwarner Ramos Arizpe, Alejandra Garza Palomares; la gerente nacional de Cultura y Talento en Labor Mx, Bianca Carolina Villegas Soto; y la subsecretaria de las Mujeres en Coahuila, Maribel Rodríguez Ramírez.

Además de compartir sus experiencias de vida, profesionales y laborales, así como dar consejeros a los jóvenes, uno de los temas fue cómo han percibido la apertura en los hombres para que las mujeres ocupen posiciones de mayor rango.

Lourdes Cobo afirmó que la sociedad va evolucionando y quien no se adapta al cambio es la persona que se queda atrás, en su caso, observa que la inclusión se vive de forma diferente, no hay distingos en los lugares donde se sienta una mujer y el hombre, hay apertura a que no hay una diferencia cuando si un puesto gerencial lo ocupa una mujer o un hombre.