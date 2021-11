El fraude con tarjetas de crédito fue uno de los delitos que aumentó durante la pandemia, a la par del alza en las compras en línea, por lo que si estás usar tu plástico para adquirir productos este Buen Fin 2021, te presentamos los tipos de estafa más comunes para que puedas evitarlas.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el año pasado se reportaron más de 16 mil quejas por fraudes en tarjetas, lo que representó un incremento del 25 por ciento respecto al 2019. Las principales quejas durante el 2020 fueron por transferencias electrónicas y compras en línea no reconocidas, estafas a través de llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos.

Entre las recomendaciones básicas de la Condusef se encuentra no acceder a ofertas que lleguen por correo electrónico, pues pueden llevar a sitios no seguros, para confirmar esto debes asegurar que el sitio web es oficial y que la dirección de la página comienza con “https://”.

Además es preferible no realizar transacciones desde lugares públicos, como cafés internet o redes de WiFi abiertas, pues no son conexiones seguras y otras personas, como hackers, pueden interceptar tu información personal. El consejo es comprar desde casa, con una red protegida por una contraseña.

Si cuentas con la aplicación de tu banco, es preferible utilizar la tarjeta digital con un código de seguridad aleatorio que se actualiza para cada transacción; en caso de no utilizarse en cinco minutos, el código dejará de funcionar.

‘SPOOFING’

El “spoofing” es cuando supuesto personal del banco te habla por teléfono para avisarte que se detectó un cargo fuera de lo normal en tu tarjeta; sin embargo, esto es una estafa para acceder a información de tu cuenta. Es uno de los fraudes más comunes más difíciles de identificar, incluso los delincuentes fingen enviar mensajes de texto a través de los cuales se realizan controles de seguridad para verificar la identidad del usuario.

La Condusef aclaró que ningún banco de llama para avisarte sobre cargos no reconocidos o movimientos extraños y no te pide contraseñas. La recomendación es colgar y posteriormente no contestar más llamadas de ese número.

‘SKIMMMING’

Se trata del robo de datos en cajeros o establecimientos para clonar la tarjeta. Se realiza con un pequeño aparato llamado “skimmer”, que se coloca en la ranura donde se inserta el plástico en los cajeros, o de manera rápida en las tiendas. Si tu tarjeta se atora o no puede ser leída, es posible que sea por esta situación.

‘REGLETA’

Los delincuentes pueden colocar un metal imantado en la parte del cajero donde sale el dinero para retenerlo y evitar que salga. El usuario no recibe su efectivo pero sí el ticket del retiro, tampoco aparece un mensaje de falta de dinero en la pantalla del cajero. Cuando el tarjetahabiente se va, es cuando los delincuentes llegan por el dinero.

‘SMISHING’ y ‘PHISHING’

El “smishing” es cuando el dueño de la tarjeta recibe mensajes de texto presuntamente del banco o de una empresa que ofrece promociones para pedir información personal o financiera. El “phishing” también roba datos, pero a través de correos electrónicos que parecen de institución bancaria. La recomendación es no brindar información bancaria a nadie por teléfono, mensajes o correos sospechosos.