Dinero rápido pero no fácil; créditos en apps y plataformas tienen altos costos, advierten

La alta necesidad de financiamiento de la población en México ha sido bien aprovechada por grandes aplicaciones y plataformas del e-commerce, que ofrecen en Internet préstamos inmediatos de altos montos, pero que al contratarlos cobran tasas de interés diarias y por encima del promedio bancario.

No se trata de un caso similar al de los llamados montadeudas, los cuales hace unos meses fueron motivo de intranquilidad en el sector financiero, se trata de grandes empresas que operan bajo la figura de instituciones de tecnología financiera (fintech) y que las instituciones bancarias han solicitado sean más reguladas en el país.

Se trata de préstamos por medio de plataformas como Didi o Mercado Libre.

El primer caso es un préstamo personal que es abonado a una cuenta bancaria del solicitante, el segundo, uno para comprar productos dentro de su plataforma y que en caso de tener una tarjeta física de débito, estos recursos pueden ser utilizados para hacer compras en establecimientos físicos.

Te podría interesar: Crecen saldos acumulados en tarjetas de crédito, advierte el BdeM

Expansión

Didi, que es una plataforma que comenzó a operar en México con los servicios de transporte privado y después se expandió al reparto de comida, empezó a ofertar créditos desde su plataforma al menos desde mediados de 2021 y al principio dijo que estos tenían como fin “apoyar la reactivación económica de los mexicanos”.

Para solicitarlo era necesario tener una cuenta en su aplicación y a finales del año pasado lanzó una plataforma especial para este servicio.

Dentro de su portal de Internet asegura que la tasa de interés promedio del crédito es de 5 por ciento mensual, pero es variable según el riesgo que tiene cada cliente; afirma que el financiamiento se puede autorizar y ser depositado en un plazo de cinco minutos.

Ofrecen recursos desde 300 hasta 30 mil pesos y plazos que van desde 15 hasta 91 días. La persona es quien decide en qué tiempo pagarlo y la mejor opción de interés dentro de la aplicación.

Con la información anterior, si una persona recibe un préstamo de 5 mil pesos y el plazo a pagar es de dos meses, con una tasa de 5 por ciento, los intereses ordinarios son de mil pesos, siempre y cuando se pague en tiempo y forma.

Te podría interesar: Mexicanos piden más créditos, aunque estén más caros

Préstamos para el consumo

Mercado Libre también es otra plataforma que tomó la decisión de dar créditos por medio de su plataforma.

Ofrece un máximo de 4 mil pesos para realizar compras de productos dentro de su portal de Internet.

En su sitio de Internet, la última información disponible indica que “el costo anual total (CAT) promedio es de 89.5 por ciento sin IVA, calculado al 27 de abril de 2022. Tasa de interés anual fija promedio ponderada de 65.7 por ciento, calculada 27 de abril de 2022”.

Relato de usuarios

Las condiciones a simple vista son atractivas, pero aquellos que se han aventurado a solicitar un préstamo con alguna de estas empresas afirman que los intereses son más altos que los prometidos en su publicidad.

“Siempre compraba en MercadoLibre y cuando vi lo de los préstamos me llamó la atención y para la Navidad del año pasado (2021) decidí hacer uso del crédito. Me ofrecieron 2 mil 200 pesos y los tomé. De buenas a primeras compré dos pares de tenis para regalar, pero no vi que de buenas a primeras que el costo final de un par pasaba de mil a 2 mil 100 pesos si liquidaba en 3 meses, y el segundo subió de 700 a mil 500 igual en tres meses. Me quejé, pero me dijeron que era mi interés por ser cliente y obviamente no pude pagar todo, entonces es fecha que no termino de liquidar esa deuda”, contó a este medio Salvador Reyna, un trabajador de 27 años que tiene dos tarjetas de crédito con bancos tradicionales.

“En Didi iba muy bien, un día tuve una emergencia y pedí un préstamo que me sacó de un apuro, eran 800 pesos. Luego me subieron la línea de crédito a 3 mil y luego a 7 mil, y usaba bien ese dinero para completar gastos y liquidar lo más rápido posible. El último crédito que pedí fue uno de 7 mil 700 pesos, y estaba pagando muy bien, solamente me atrasé un día en el pago de la última mensualidad y ya no pude seguir pidiendo y además de todo me mandaron a Buró de Crédito y es el primer crédito que pido”, declaró Zara Ortiz.

Lo que exige el sistema

A diferencia de los bancos, estas plataformas otorgan crédito a personas que muy probablemente caigan en una situación de impago o que incluso tengan alguna mancha dentro del Buró de Crédito.

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha pedido en reiteradas ocasiones que estas empresas fintech tengan una mayor carga regulatoria, dado que ofrecen productos muy atractivos, pero que finalmente resultan tener un costo más alto para los consumidores finales.

Las firmas ofrecen créditos tanto a los consumidores como a los usuarios activos dentro de su plataforma; es decir, Didi da préstamos a sus repartidores o a sus conductores y Mercado Libre a los pequeños empresarios dentro de su plataforma.

Según la ABM, hasta octubre del año pasado, un crédito para micro, pequeñas y medianas empresas de un banco tiene una tasa de interés promedio anual de 11.61 por ciento; para créditos personales la tasa es de 42.19; la de las tarjetas de crédito es de 33.99 por ciento y la de los préstamos de nómina es de 27.8 por ciento.

Con información de La Jornada