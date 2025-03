Distorsionarán aranceles la cadena de suministro, alertan industriales

El expresidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Antonio Domínguez Lara, consideró que los aranceles al acero y aluminio impuestos por Estados Unidos serán un distorsionador de la cadena de suministro y en caso de mantenerse las medidas le pegarán fuertemente al empleo y la inversión.

Aunque hasta hoy no se conoce a qué tipo de productos se aplicará, defendió que no existe una razón para su aplicación y no tienen una lógica empresarial porque con ellos perderá México y también lo hará el mercado de Estados Unidos.

Sobre las medidas que tomarán las empresas, Domínguez Lara respondió que primero se deberá determinar el impacto, pero también buscar otros mercados. Aunque no será tan fácil desplazar los 2 a 2.5 millones de toneladas de acero que se exporta a Estados Unidos, por lo que es una situación complicada y no es algo que se pueda dar de la noche a la mañana, explicó.

A ello, se suma que el sector siderúrgico en México que está integrado por empresas mexicanas y extranjeras, hizo el compromiso con el Plan México de realizar inversiones por más de 8 mil millones de dólares y se hicieron considerando el TMEC, unas están en marcha y otras por realizarse.

“Es como si nos pusieran a caminar en arenas movedizas, no sabemos para donde movernos, si para la derecha, para la izquierda, para atrás o para adelante. ¿Qué hacemos? No lo sabemos, está muy incierto y muy complicado predecir qué piensa el gobierno americano, cada semana es un pensamiento indistinto”, afirmó.

Los industriales y empresarios dicen estar atento a lo que presenta la presidenta, Claudia Sheinbaum, sobre el tema de los aranceles, quien propuso al presidente Donald Trump que entre el día de hoy y el dos de abril, se sigua negociando.

Hay una ventana de oportunidad porque México no le está aplicando aranceles a los productos americanos y quizás esto pueda llegar a una oportunidad de un arancel cero, pero en caso de que Trump unilateralmente los quiera imponer, entonces aplicarles los mismos aranceles, detalló.

Antonio Domínguez Lara consideró que hay que esperarse a abril, ahí las empresas que forman el conglomerado siderúrgico en México, y ya cada una decidirá qué hacer.

ACERO Y ALUMINIO

La presidenta del Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila (CIAC), Lourdes Cobos Cabrera, reconoció que se tendrá un impacto y puede haber una disminución en el volumen de ventas en este giro.

Del porcentaje de un vehículo que está elaborado con acero y aluminio, estimó que más del 60%, entre ello toda la parte exterior y lo que corresponde al motor, es todo derivado de esos materiales.

“Obviamente la gran mayoría de este material que se produce en México y se exporta si va a causar un impacto para el consumidor final y obviamente para las empresas que hacen todas las exportaciones”, aseguró.

Sin embargo, confía en que se logre una buena negociación para que esto pare pronto, asimismo en la región se cuenta en general con más de cien empresas de autopartes que son proveedoras directas Tier 1 para la industria automotriz.

NO HA DISMINUIDO EL PERSONAL

La secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, afirmó que hasta ahorita no han identificado que exista una baja en el personal que se encuentra trabajando en ese sector.

Esta medición la realizan a través de los informes de los despidos y las contrataciones, pero ninguno de esos indicadores han mostrado que exista una diferencia significativa por esta situación.

Las regiones Sureste y Centro es donde hay principalmente industria metalmecánica y un poco menos en el norte del estado, recordó la titular de la dependencia estatal.

Finalmente la funcionaria estatal se pronunció por monitorear el tema, pero con mucha cautela porque tampoco se quiere generar incertidumbre, ni pánico.