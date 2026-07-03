El nuevo mapa exportador de México ante el ‘boom’ tecnológico

Al cierre de mayo de 2026, el comercio exterior de México consolidó un dinamismo sobresaliente: las exportaciones escalaron un 25.4% anual a 69,544 millones de dólares (mdd) y las importaciones avanzaron un 24.0%. No obstante, al interior de la manufactura ocurre una reconfiguración histórica de liderazgos regionales.

Impulsada por el boom global de la Inteligencia Artificial (IA), - cuyo sector en Estados Unidos contribuyó con la tercera parte del crecimiento del PIB experimentado en el primer trimestre- la rama de “Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos” creció un extraordinario 95.6% nacional.

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Esta ola tecnológica permitió a Jalisco lograr un espectacular avance del 184.5% en esta rama, mientras que Chihuahua la entidad federativa que ocupa la primera posición en exportaciones, vio crecer un 119% los envíos al exterior en este sector.

De esta manera, en términos agregados Jalisco (17,377.5 mdd), desplazó a Coahuila (14,889.0 mdd, -2.3%) como el segundo estado más exportador del país, atrás de Chihuahua con un valor total de envíos al exterior de 35,986.2 mdd.

Mientras Jalisco y Chihuahua capitalizan la electrónica, las exportaciones automotrices retrocedieron un 2.2% en mayo.

Ante ello, la pregunta inevitable que el gobierno estatal debe plantearse es claro: ¿debe Coahuila apostarle ahora a esta industria tecnológica a raíz de la IA o seguir concentrando su apuesta en el sector automotriz?