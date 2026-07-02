Cifra récord en ventas de automóviles en junio, crecen 7.6%

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    Cifra récord en ventas de automóviles en junio, crecen 7.6%
    La información de la comercialización en el mercado interno proviene del RAIAVL, el cual integra los resultados de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. VANGUARDIA

El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros del Inegi informó que las ventas de este junio han sido las más altas registradas en los últimos 10 años

En México, las ventas de vehículos ligeros crecieron 7.6% en junio de 2026 a tasa anual, por una cantidad registrada de 126 mil 778 unidades vehiculares, correspondiendo a la cifra más alta observada en los últimos 10 años, reportó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La diferencia anual de 8 mil 998 unidades con respecto a junio de 2025 va acompañada del aumento semestral de 5.6%, ya que de enero a junio de 2026 se han vendido 754 mil 394 unidades, un incremento de 38 mil 095 con respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos más recientes del RAIAVL.

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Por lo anterior, el Avance de Resultados del RAIAVL informó que las ventas acumuladas de junio de 2026 representaron las ventas más altas registradas desde 2016, superando las ventas del sexto mes de 2017 (745 mil 004 unidades) que correspondían a las segundas más altas entre el rango 2016-2026.

Sin embargo, a tasa mensual, se calculó una baja porcentual de 0.25%, al pasar de 127 mil 100 unidades en mayo de 2026 a la cantidad de junio del mismo año en cuestión.

$!Las ventas acumuladas entre 2016 y 2026 se vehículos ligeros reportaron su nivel más bajo en 2020.
Las ventas acumuladas entre 2016 y 2026 se vehículos ligeros reportaron su nivel más bajo en 2020. INEGI

NISSAN MANTIENE 1ER LUGAR EN VENTAS EN MÉXICO

La marca japonesa Nissan vendió en junio de 2026 19 mil 279, representando el primer lugar en ventas de vehículos ligeros por marca según el RAIAVL del Inegi.

El segundo lugar lo obtuvo General Motors, al registrar una venta en el sexto mes de 2026 de 14 mil 904 unidades vehiculares en territorio mexicano.

Le siguieron las marcas Volkswagen y Toyota, con ventas de 11 mil 241 y 10 mil 662 unidades, respectivamente, logrando el tercer y cuarto lugar en ventas de junio de 2026.

El último lugar de este Top 5 lo consolidó la marca surcoreana KIA, con una cantidad mensual de 9 mil 506 automóviles.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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