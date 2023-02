Reintegrar a la vida laboral a jubilados es una de las diversas estrategias a las que han incurrido empresas ante la falta de talento y personal.

De acuerdo con el informe “Tendencias para 2023”, de ManpowerGroup, la escasez de talento que padece 75 por ciento de las empresas en el mundo las ha llevado a implementar diversas medidas para ocupar las vacantes disponibles.

Los jubilados, añade, deciden regresar a trabajar ante el aumento del costo de vida y el deseo de conexión.

Eso sin contar que en los países más desarrollados, la población está envejeciendo.

Por ejemplo, 3.2 millones de trabajadores se retiraron en Estados Unidos en 2020 y 10 millones trabajadores se jubilarán en 2029.

Ante esto, para llenar las vacantes, los departamentos de Recursos Humanos están obviando los requisitos de títulos universitarios para centrarse en habilidades adquiridas en la experiencia laboral.

“En 2022, un 75 por ciento de las empresas reportaron escasez de talento. Para ampliar sus grupos de talento, más empleadores están reduciendo o eliminando los requisitos de títulos universitarios y, en cambio, se centran en las habilidades adquiridas a través de la experiencia laboral y de vida previa”, señaló.

Advirtió que los requisitos de títulos universitarios se han utilizado para filtrar candidatos y el auge de la tecnología de análisis de currículums aceleró esa tendencia.

Pero esto evita que muchos candidatos sin títulos universitarios no pueden acceder a mejores trabajos, a pesar de tener habilidades y experiencia que los hacen más calificados.

“Hoy en día el ajustado mercado laboral está incitando a los empleadores a reducir o eliminar los requisitos de grados universitarios. Google, Delta Air Lines e IBM son solo algunas de las empresas que están cambiando a datos e información, no solo al rendimiento académico, para medir mejor el potencial de empleabilidad de un candidato”, afirmó.

Manpower afirma que habrá una disminución de 85 millones de trabajadores para el año 2030, a nivel mundial.

La empresa de capital humano reveló que 57 por ciento de los empleados buscan capacitación fuera del trabajo, porque los programas de capacitación de la empresa no les enseñan habilidades relevantes, no avanzan en su desarrollo profesional o no los ayudan a mantenerse competitivos en el mercado.

