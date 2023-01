En 2023, Constancia de Situación Fiscal se volverá a pedir por parte de patrones

El trámite se puede hacer en línea ante el SAT; No obstante que en el 2022 para los trabajadores no fue obligatoria, en el 2023 el panorama cambiará

SALTILLO, COAH.- No obstante que en el 2022 la Constancia de Situación Fiscal para los trabajadores no fue obligatoria, en el 2023 el panorama cambiará, porque todos los patrones y empleadores deberán presentar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la nómina en el formato 4.0 del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), lo cual los obliga a tener actualizada la constancia de sus trabajadores.

De acuerdo con sitios especializados en derecho fiscal, a partir del 1 de enero de 2023, todos los patrones y empleadores de México están obligados a emitir el certificado de nómina y las prestaciones de sus trabajadores, por ello deben tener actualizada la constancia de situación fiscal de cada uno de ellos.

TE PUEDE INTERESAR: SAT seguirá adelante con mayores controles

Aunque la mayoría logró realizar el trámite en el 2022 luego de que el SAT facilitara el trámite a través de internet, es obligación también de cada contribuyente, actualizar sus datos de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, por lo cual en el 2023 nadie quedaría exento de que le solicitaran de nuevo su Constancia de Situación Fiscal.

La Constancia de Situación Fiscal de los contribuyentes es importante porque en esta, además del estatus que guarda ante la autoridad fiscal, contiene datos como el nombre, el Registro Federal de Contribuyentes y domicilio, por lo cual es indispensable que cada patrón tenga actualizada la constancia de sus trabajadores, sobre todo a partir del 2023 en que se vuelve obligatorio el CFDI 4.0.

Además, la importancia de que los patrones emitan sus nóminas con CFDI 4.0 con la actualización de datos de las constancias de situación fiscal de sus trabajadores radica en que si no lo hacen así, las nóminas no serían deducibles para los patrones ante el SAT.

TE PUEDE INTERESAR: SAT actualiza tarifas del ISR para 2023; trabajadores pagarán menos impuestos

Sin embargo, el SAT tiene en línea el sitio https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal en el cual se puede generar la constancia de situación fiscal de manera rápida para personas físicas y morales, sin necesidad de acudir a las oficinas, esto debido a la saturación que hay en las diferentes sedes del país.

Pero, como la mayoría de las personas no cuentan con contraseña o e.firma, esto se complica, por lo cual primero deben generar el documento de contraseña en su cuenta del SAT o bien su e.firma, para obtener la constancia sin ningún contratiempo; la ventaja es que el portal está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y es gratuito.

Aunque de acuerdo con la Ley, el sueldo de los trabajadores está protegido y no se puede retener por ningún motivo, la entrega de la Constancia de Situación Fiscal sigue como una obligación y el riesgo de no contar con el documento actualizado y vigente, sería para el patrón, y no para el trabajador.