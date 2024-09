Entregarán próximo mes planta a Hilex

En el Parque Industrial Salva, a finales del próximo mes se estará entregando una nave de 8 mil 700 m2 que corresponde a la ampliación de la empresa Hilex, esta empresa es proveedora de la RAM.

El director general del Parque Industrial Salva, Alejandro Salinas Ramos señaló que Hilex es una empresa que hace cuatro años llegó a este parque industrial, en sus instalaciones actuales producen unos chasises que van en el interior de la puerta de la RAM, mientras que en la ampliación van a producir los chasises o esqueletos para el retrovisor.

Al cuestionarle si esa empresa producirá partes para los vehículos eléctricos, comentó que hasta ahora hay información especulativa de que pueden traer una máquina de Michigan entre junio-julio de 2025 para iniciar con la producción de moldeo para vehículos eléctricos.

Por otra parte, comentó que en noviembre iniciarán la construcción de una nave de 9 mil 792 m2, para la que tienen tres diferentes prospectos, la cual representará una inversión de 90 millones de pesos y estará lista para septiembre-octubre 2025.

SIGUEN LLEGANDO INVERSIONES

Salinas Ramos señaló que se ha estado comentado que la inversión ha bajado en ciertos sectores, sin embargo, en el caso del sector inmobiliario automotriz no es así, al contrario sigue mucha demanda por parte de las empresas asiáticas, alemanas y europeas.

En su caso comentó que le llegan de dos a tres requerimientos mensuales de empresas grandes principalmente asiáticas y europeas, entre estas últimas comentó que ayer recibió a una empresa muy importante alemana.

Ante ello, expresó que a pesar de la reforma judicial no se han visto perjudicados hasta ahora se siguen escuchando inversiones y entre ellas, destacó el anuncio de la planta de Volvo para Nuevo León, empresa que ya no es sueca, sino china.

“Sigo viendo mucho movimiento, si creo que se puede detener un poco, pero es un boom tan grande el de la relocalización que no creo que frene, y no creo que el nuevo Gobierno Federal quiera retroceder tanto tiempo frenando inversiones o no dando estímulos fiscales como para fomentar la inversión”, aseguró.