Es probable el paro en planta de Ramos Arizpe, aún no se confirma: GM

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ante un posible paro en la Planta de Ensamble de GM en Ramos Arizpe, General Motors de México dijo que no tienen nada confirmado aunque es probable que haya algún paro, pero todavía no tienen información, mientras que presidentes de cámaras empresariales dijeron no tener alguna confirmación.

El presidente de la AIERA, Mario Ricardo Hernández Saro, dijo no tener mayor información, aunque añadió que los paros en las principales empresas son un tema preocupante para el sector laboral porque empresas y sindicatos entran en una situación difícil al negociar pagos parciales de salarios que afecta a los trabajadores.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Eduardo Garza Martínez, señaló no tener una confirmación directa de la planta, aunque de realizarse una migración hacía la cuestión de automóviles con motores eléctricos, esto lleva a una reconfiguración que también tendrán que hacer los proveedores.

A su vez, el secretario de Economía, Claudio Bres Garza, señaló que oficialmente la autoridad no tiene conocimiento, asimismo añadió que lo que ve es un dinamismo importante, aunque tampoco es “de las personas que echan campanas al vuelo”.

Mientras que el director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECs), Antonio Serrano, estimó que un paro en la Planta de Ensamble puede afectar hasta 5 mil trabajadores, entre los que tiene la planta y proveedores.