Monterrey.- La imposibilidad de tener citas presenciales en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) está impidiendo a miles de jóvenes que las empresas los contraten, aseguró Gustavo Leal Cueva, presidente de la firma consultora Fiscalia, para Reforma.

Señaló que la ausencia de disponibilidad de citas en el portal del SAT para trámites presenciales puede retrasar la contratación de una persona en un empleo hasta un mes y medio, lo mismo que la apertura de nuevos negocios.

“La empresa no se anima a contratarlos porque como no tienen su RFC no pueden expedirles un recibo de nómina que sea deducible de impuestos como gasto, lo que ha limitado mucho la contratación de nuevo personal”, afirmó.

Te podría interesar: SAT alerta sobre páginas falsas que usan su nombre

“Ni siquiera el lanzamiento de la llamada ‘fila virtual’, en la que se anota el contribuyente en una especie de lista de espera, ha funcionado. No ya hay citas disponibles”.

Leal Cueva indicó la falta de citas en el SAT también afecta la apertura de nuevas empresas, lo que refuerza el impacto negativo en el empleo.

“Hay empresas impedidas a iniciar operaciones por la falta de una cita en las oficinas de la dependencia para dar de alta su RFC o su firma electrónica, ambos (documentos) imprescindibles para poder facturar y, por lo tanto, para poder operar”.

Aunque hay una alternativa para contratar personal por parte de las empresas dándolo de alta en forma electrónica, dijo que ha sido poco difundido y que los patrones son reacios a adoptar este esquema.

“Hay un programa en específico que se llama ‘Inscripción Masiva Express’, a través del cual se pueden dar de alta a muchos trabajadores o incluso a uno solo sin la necesidad de que vayan ellos a las oficinas del SAT.

Te podría interesar: Cartas invitación del SAT generan pánico

“Es un trámite que dura aproximadamente 10 días para que el SAT responda al contribuyente ya otorgándole su RFC, pero hay desconocimiento y poca promoción del SAT de esta alternativa”.

El especialista estimó que el nuevo requisito de pedir a los trabajadores su Constancia de Situación Fiscal, que vencía el 30 de junio y fue prorrogado para el 1 de enero del 2023, también incide en una mayor demanda de citas para trámites presenciales en el SAT.

“Me tocó el caso de un empresa grande de Monterrey, de las que son internacionales, que tenía que contratar a una persona, pero le pedían que se diera de alta en el RFC y no encontraba cita, y aunque les sugerimos que lo hicieran a través de la ‘Inscripción Masiva Express’ no quisieron, hay patrones que se rehusan a hacer ese trámite y no sabemos por qué”.

Señaló que la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon) podría coadyuvar mediante la emisión de una recomendación al SAT, aunque pocas veces el órgano recaudador atiende a ellas.

“Una recomendación de Prodecon podría ser de ayuda para meter presión desde el ángulo gubernamental, que haya una institución que pugne por más citas”.

Con información de Reforma