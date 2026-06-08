Fonacot ha otorgado más de 1 millón de créditos a trabajadoras y trabajadores formales durante 2026
Suman más de 29 mil 600 millones de pesos entregados mediante un financiamiento con descuento vía nómina
Comprometido con el bienestar de las familias mexicanas, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ha entregado en lo que va del año más de 1 millón de créditos, por un monto mayor a 29 mil 600 millones de pesos.
El organismo detalló que los financiamientos otorgados en los primeros cinco meses del año reflejan la solidez financiera de la institución y la confianza que miles de personas trabajadoras han depositado en sus servicios.
Cabe recordar que actualmente Fonacot ofrece tres tipos de productos: Crédito en Efectivo, Crédito Mujer Efectivo y Crédito a Damnificados, este último diseñado para las y los trabajadores que viven en zonas con declaratorias de emergencia y/o desastre.
El Crédito en Efectivo es otorgado a personas trabajadoras formales, el cual tiene una tasa de interés que va del 12.53 al 17.23 por ciento, lo que permite a las y los beneficiados obtener un costo por debajo de otras ofertas en el mercado.
En cuanto al Crédito Mujer Efectivo, busca fomentar la inclusión financiera de las trabajadoras y contribuir a su impulso económico y el de sus familias, ofrece una tasa de interés desde el 8.9 por ciento.
Con el acceso fácil y seguro a un financiamiento con carácter social, Fonacot reitera su vocación de servicio en favor de quienes más lo necesitan, acercando a este sector servicios financieros de calidad y un costo que no vulnera sus finanzas personales. El objetivo fundamental es asegurar que las y los trabajadores que cumplan con los requisitos tengan acceso al Crédito Fonacot.
Fonacot tiene a disposición de las y los trabajadores los siguientes medios de contacto: www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 55 88 74 74 74, así como las redes sociales: Fonacot.oficial (Facebook) y @Fonacot_oficial (X).