Transmuta Ricardo Mejía suicidios en homicidios disfrazados

Sin sustento ni pruebas, el diputado federal aseguró en Facebook que las autoridades reportan los asesinatos como casos suicidas y que le apuestan al olvido social para evitar hacer justicia.

En un posible arranque de realidad alterada, el líder estatal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, denunció ayer que un buen número de suicidios en Coahuila son homicidios disfrazados.

Con esto, Mejía Berdeja falta el respeto a la dignidad de las familias de los jóvenes que decidieron salir por la puerta falsa y busca infundirles descarada y siniestramente sospechas de homicidio.

El uso político de estas tragedias es grave, pero a Ricardo ya nada lo detiene en un intento de desviar la atención sobre las acusaciones de corrupción en su contra y su falta de liderazgo.

Ricardo, como algunos canes, se muerde la cola en círculos y la verborrea crónica lo lleva a machacar la paz narca y otros temas trillados.

Como Alberto Hurtado, Alejandra Salazar y Luis Fernando Salazar dicen, y dicen bien, Mejía no aporta nada a la política en Coahuila, ya que solo sabe denostar, restar y dividir.

Ahora pretende utilizar el caso de la muerte del perrito Rocky para erigirse como un amante de los animales y un permanente defensor de los seres sintientes.

Ricky debe entender que el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera...

¿VAS O NO VAS?

A diferencia del reciente proceso a diputados locales, en el que el PRI se llevó carro completo a pesar del bajo perfil de algunos de sus candidatos, la elección del 2027 será cuesta arriba.

El año próximo se contenderá por legisladores federales y, aunque no es costumbre histórica, la oposición por lo regular obtiene sonados triunfos y es seguro que el carro completo no sucederá.

Y aunque el PRI vaya a mandar a la guerra a sus mejores contendientes, varios de ellos serán sacrificados en aras de la democracia, ya que en Palacio Nacional las federales son de oro.

Por eso, cuando se escucha que entre los posibles aspirantes del Revolucionario Institucional se cita a Enrique Martínez y Morales y a Jaime Bueno, no sabe uno si felicitarlos o darles el pésame.

El actual diputado federal, Jericó Abramo Masso, va por la reelección y seguramente también lo hará, por enésima ocasión, Rubén Moreira, aunque este último, como siempre, por la vía “pluri”.

Políticos tricolores se muestran ambivalentes sobre el proceso electoral del 2027, pero aseguran que en la lista de aspirantes van dos o tres perfiles seguramente ganadores, no más.

¿Será?

¡YA BÁJENLE!

El politólogo coahuilense, Néstor Hurtado, puso ayer el dedo en la llaga sobre la justicia social que muchos demandan por la muerte de Rocky, el perrito sarapero que fue atropellado por su dueña.

Néstor lamentó que temas iguales o más sensibles, como es el abandono de niños que piden limosna en los cruceros, no causen movilizaciones ciudadanas para ayudarlos y atenderlos.

Añadió que la presión de la sociedad saltillense en redes sociales no está bien encaminada y que se rige por temas de moda que se posicionan en las páginas digitales.

Néstor Hurtado desestimó las críticas y presiones contra el alcalde Javier Díaz, pues dijo que éste actuó como debe de ser, aunque nada tiene que ver en la aplicación de la justicia.

Mire usted, ya que hablamos del peligro de las redes sociales, el maestro Alberto Jasso Cruz se suicidó el pasado 21, debido a que fue acusado por abuso sexual por una de sus alumnas.

Antes de morir, el maestro preparatoriano de la Ciudad de México dejó un video en su perfil digital en el que se dice inocente y afirma que eligió el suicidio ante la cancelación social y la funa.

Néstor tiene razón, ¡ya párenle!

AMOR APACHE

El aún líder estatal de Morena, Diego del Bosque, abogó ayer por mantener la alianza electoral con sus amigos del Partido del Trabajo, por considerar que son necesarios para ganar en Coahuila.

El diputado plurinominal electo dijo que ya vendrán los tiempos de discutir los temas de coaliciones, pero enfatizó que se requiere fomentar la unidad con el PT y el Verde Ecologista.

“No caigamos en desánimo ni en desolación, hay que mantener la esperanza de un cambio en Coahuila”, pidió a la militancia coahuilteca.

¿Usted qué opina?

EL AVISO OPORTUNO

Si ve usted por ahí en alguna playa al titular de Protección Civil en la Carbonífera, Eleazar Villarreal Willars, avísele que ayer cayó en Sabinas una tromba y que hay decenas de afectados.

Digo, lo mismo da que “Vitas Virulaitis” esté o no, pero siquiera que desquite el sueldito y haga acto de presencia, pues al cierre de esta columna, ni sus luces.