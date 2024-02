Generará eclipse de Sol una derrama total cercana a los 90 mdp en La Laguna

También hay quienes no llegarán a un sitio a hospedarse, sino que acamparán en los bosques o en las afueras de Torreón rumbo a Durango; asimismo, hay quienes están rentando las azoteas para ver el eclipse.

Sobre los visitantes extranjeros, hay quienes consideran que pueden ser del 30 al 40% del total de paseantes, y otros creen que serán hasta el 70 por ciento. Hay un grupo de 700 ingleses, 200 alemanes y 100 japoneses, además de chinos, italianos, colombianos, venezolanos y estadounidenses.

En lo que respecta a los vuelos comerciales, Torreón cuenta con 32 frecuencias por semana, la mayoría con destinos nacionales (CDMX, Querétaro, Guadalajara, Cancún, Tijuana, entre otros) y un destino internacional, Dallas.

En un monitoreo realizado, se encontró que del 7 al 10 de abril ya no hay vuelos disponibles, sin embargo, se tiene la opción de llegar por Monterrey, aunque no se descartó que lleguen vuelos charters, aunque por ahora no se tiene su programación.