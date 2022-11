Hay menos empleos mejor pagados, se redujeron 16% durante tercer trimestre del 2022

Los trabajados con salarios superiores a 26,300 pesos mensuales fueron los que más se redujeron durante el tercer trimestre del año. Además el sueldo se ha convertido en la principal preocupación de los empleados ante un panorama de altas tasas de inflación.

Los empleos con los mejores salarios tuvieron una caída de 16.1% durante el tercer trimestre de este año, la mayor entre los diferentes niveles de remuneraciones de las personas con un trabajo subordinado, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

De los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este miércoles se desprende que los empleos con una remuneración superior a cinco salarios mínimos, es decir, por arriba de 26,300 pesos mensuales –el nivel más alto de la clasificación–, tuvieron una reducción de 101,294 plazas entre julio y septiembre, proporcionalmente la más elevada.

Te podría interesar: 90% de mexicanos señalan que salario mínimo no alcanza para una vida digna: encuesta

Incluso dentro de la ocupación general, que incluye además de las personas asalariadas a trabajadores independientes y empleadores, el renglón de los mejor pagados fue el que más retrocedió, con una disminución trimestral de 12.8 por ciento.

Además, retrocedieron 4.2% los empleos con un sueldo de entre 15,800 y 26,300 pesos mensuales, esto es los que van de tres a cinco salarios mínimos.

Por su parte, los trabajos subordinados que mejor dinamismo mostraron en el comparativo trimestral fueron los que tienen un sueldo de entre dos y tres salarios mínimos –entre 10,500 y 15,800 pesos mensuales–, con un avance de 4.76%, lo que implicó un aumento de 297,876 personas a esta clasificación.

El otro renglón con un avance, aunque más marginal, fue el de los empleos con una remuneración de entre uno y dos salarios mínimos, es decir, entre 5,255 y 10,510 pesos mensuales, con un crecimiento de 0.15% en comparación con lo reportado para el segundo trimestre de este año.

Te podría interesar: Finiquito o liquidación; cuál y cuánto te corresponde cuando abandonas tu trabajo

Crece preocupación por los salarios

Tras un año con altas tasas de inflación y su impacto en el bolsillo de las personas, el salario se puso nuevamente a la cabeza de las prioridades de los trabajadores, dejando atrás temas como la flexibilidad laboral y el desarrollo de carrera, aspectos que escalaron como prioritarios en la pandemia.

Al menos cuatro de cada 10 trabajadores en México están inconformes con su remuneración y un 15% adicional no tiene la certeza de si el salario que recibe actualmente es el adecuado, según los hallazgos del Estudio de Remuneración 2022-2023 de PageGroup.

“En un contexto en el que el poder adquisitivo es cada vez menor y una inflación que ha alcanzado niveles no vistos en más de dos décadas en México, el salario es hoy la mayor preocupación de las y los trabajadores y la principal motivación para cambiar de empleo, especialmente cuando no se corresponde con lo que consideran una remuneración justa, ya sea por la cantidad de tiempo dedicado al trabajo o porque las responsabilidades no se alinean con el sueldo recibido”, se señala en el reporte.

El salario como principal motivador de los colaboradores no es una tendencia que se observe únicamente en México.

El reporte El futuro de la fuerza de trabajo mundial de Adecco, también muestra que a nivel global este elemento es uno de los aspectos más importantes en la retención de talento hoy en día.

De acuerdo con dicho informe, el 45% de las personas se plantea buscar un nuevo empleo en los próximos 12 meses y como razón principal de estos cambios señalan la mejoría en sus ingresos.

Además, sólo 32% de la fuerza laboral considera que su salario actual refleja de forma justa su horario de trabajo y un 30% está de acuerdo en que su remuneración es acorde a su experiencia y sus habilidades.

“Las organizaciones deben centrarse en nuevos enfoques para entender la productividad de los trabajadores y garantizar que la remuneración lo refleje mejor”, destaca la firma.

Con información de El Economista