Invita Canaco Saltillo a La Gran Escapada, mejor conocida como el ‘Buen Fin del Turismo’

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    Invita Canaco Saltillo a La Gran Escapada, mejor conocida como el ‘Buen Fin del Turismo’
    El evento se llevará a cabo del 18 al 21 de junio de 2026, que es el periodo en el que los viajeros podrán encontrar promociones. ESPECIAL.

El objetivo de esta estrategia es incentivar los viajes dentro de México, fortalecer el consumo local

La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) invitó a la ciudanía a participar en “La Gran Escapada 2026”, una iniciativa nacional impulsada por Concanaco Servytur México para fomentar el turismo interno y apoyar a las empresaas formales del sector turístico en todo el país.

Conocida como “El Buen Fin del Turismo”, esta estrategia se llevará a cabo del 18 al 21 de junio de 2026, periodo en el que los viajeros podrán encontrar promociones, descuentos, paquetes y experiencias turísticas especiales para conocer distintos destinos de México.

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Canaco Saltillo, como organismo afiliado a la Concanaco Servytur México, participa de manera activa en esta importante campaña nacional, reafirmando su compromiso de impulsar el desarrollo económico, el turismo y el fortalecimiento de las empresas formales de nuestro país. Las personas interesadas en conocer las promociones disponibles pueden ingresar a la página oficial: www.lagranescapada.com.mx

Dentro del portal, al seleccionar la opción de búsqueda de establecimientos y escribir “Saltillo”, podrán consultar los negocios participantes de nuestra ciudad, así como las promociones y beneficios que ofrecen durante esta campaña nacional.

“La Gran Escapada” busca generar una mayor derrama económica en beneficio de miles de empresas turísticas, comercios y prestadores de servicios de todo el país.

Desde CANACO Saltillo se hizo un llamado a las familias coahuilenses para aprovechar esta oportunidad, descubrir nuevos destinos y apoyar a las empresas que forman parte de esta gran iniciativa nacional.

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