Invita Canaco Saltillo a La Gran Escapada, mejor conocida como el ‘Buen Fin del Turismo’

La Cámara de Comercio de Saltillo (Canaco) invitó a la ciudanía a participar en “La Gran Escapada 2026”, una iniciativa nacional impulsada por Concanaco Servytur México para fomentar el turismo interno y apoyar a las empresaas formales del sector turístico en todo el país.

Conocida como “El Buen Fin del Turismo”, esta estrategia se llevará a cabo del 18 al 21 de junio de 2026, periodo en el que los viajeros podrán encontrar promociones, descuentos, paquetes y experiencias turísticas especiales para conocer distintos destinos de México.

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Canaco Saltillo, como organismo afiliado a la Concanaco Servytur México, participa de manera activa en esta importante campaña nacional, reafirmando su compromiso de impulsar el desarrollo económico, el turismo y el fortalecimiento de las empresas formales de nuestro país. Las personas interesadas en conocer las promociones disponibles pueden ingresar a la página oficial: www.lagranescapada.com.mx

Dentro del portal, al seleccionar la opción de búsqueda de establecimientos y escribir “Saltillo”, podrán consultar los negocios participantes de nuestra ciudad, así como las promociones y beneficios que ofrecen durante esta campaña nacional.

“La Gran Escapada” busca generar una mayor derrama económica en beneficio de miles de empresas turísticas, comercios y prestadores de servicios de todo el país.

Desde CANACO Saltillo se hizo un llamado a las familias coahuilenses para aprovechar esta oportunidad, descubrir nuevos destinos y apoyar a las empresas que forman parte de esta gran iniciativa nacional.