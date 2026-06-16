Suman 4 meses de bajas en personal ocupado de las manufactureras de México; automotrices de las más afectadas

Según la EMIM de meses pasados a nivel nacional, el personal ocupado cayó 2.5% en términos anuales en el primer mes de 2026; en febrero, -2.6%; y en marzo, -2.5%.

Sigue bajando el personal ocupado de la industria manufacturera de México, ya que en abril se reportó la cuarta caída anual de 2026 al registrar una variación porcentual de -2.4%, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ). Esta tendencia a la baja del personal ocupado también se observó en las empresas automotrices.

En términos mensuales el personal ocupado de México se ha mantenido en terreno negativo con caídas en febrero (-0.3%), marzo (-0.1%) y abril (-0.2%), con excepción de enero de 2026 que subió 0.2%.

PERSONAL OCUPADO EN PRODUCCIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON 4 MESES DE CAÍDAS

El personal ocupado en actividades que incluyen la producción de automóviles, camiones, autopartes, equipo aeroespacial, ferroviario y naval ha caído cuatro veces consecutivas en 2026, registrando una baja de 5.9% en el cuarto mes de 2026, con respecto al mismo mes de 2025.

Esta tendencia a la baja en el personal ocupado de la fabricación de equipo de transporte se ha mantenido desde enero de 2026, al registrar una variación porcentual anual de -6.2%. En febrero y marzo los decrementos fueron de 5.9 y 6.5%, respectivamente.

Además, en comparación con otras industrias manufactureras, la reducción en el personal ocupado en la producción de equipo de transporte ha sido la más baja en abril de 2026 de México. De la misma manera, este mismo resultado se observó en marzo y enero del año mencionado, a excepción de febrero de 2026 que la reducción más pronunciada en personal ocupado se registró en la actividad de “Fabricación de maquinaria y equipo”.

PERSONAL NO DEPENDIENTE DE LA RAZÓN SOCIAL Y OBREROS EN PRODUCCIÓN SON LOS MÁS AFECTADOS

Según la EMIM, la caída de personal ocupado se observa más pronunciada en trabajadores no dependientes de la razón social —contratados por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo—, pues la caída anual de este rubro en abril de 2026 fue de 5.1%, con respecto a abril de 2025.

Dentro del rubro de personal ocupado dependiente de la razón social, los obreros y técnicos en producción registró una caída anual de 2.8% en abril de 2026.