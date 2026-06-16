Suman 4 meses de bajas en personal ocupado de las manufactureras de México; automotrices de las más afectadas

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Suman 4 meses de bajas en personal ocupado de las manufactureras de México; automotrices de las más afectadas
    La muestra de la EMIM en abril de 2026 fue de 8 mil 613 establecimientos manufactureros en México. CUARTOSCURO/ VANGUARDIA

Además, los trabajadores contratados en actividades de fabricación de equipo de transporte también repiten esta tendencia a la baja, con base a una encuesta mensual de Inegi

Sigue bajando el personal ocupado de la industria manufacturera de México, ya que en abril se reportó la cuarta caída anual de 2026 al registrar una variación porcentual de -2.4%, según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta tendencia a la baja del personal ocupado también se observó en las empresas automotrices.

Según la EMIM de meses pasados a nivel nacional, el personal ocupado cayó 2.5% en términos anuales en el primer mes de 2026; en febrero, -2.6%; y en marzo, -2.5%.

https://vanguardia.com.mx/dinero/habra-recortes-al-pib-en-paises-afectados-por-guerra-fmi-GH21402958

En términos mensuales el personal ocupado de México se ha mantenido en terreno negativo con caídas en febrero (-0.3%), marzo (-0.1%) y abril (-0.2%), con excepción de enero de 2026 que subió 0.2%.

PERSONAL OCUPADO EN PRODUCCIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE CON 4 MESES DE CAÍDAS

El personal ocupado en actividades que incluyen la producción de automóviles, camiones, autopartes, equipo aeroespacial, ferroviario y naval ha caído cuatro veces consecutivas en 2026, registrando una baja de 5.9% en el cuarto mes de 2026, con respecto al mismo mes de 2025.

Esta tendencia a la baja en el personal ocupado de la fabricación de equipo de transporte se ha mantenido desde enero de 2026, al registrar una variación porcentual anual de -6.2%. En febrero y marzo los decrementos fueron de 5.9 y 6.5%, respectivamente.

Además, en comparación con otras industrias manufactureras, la reducción en el personal ocupado en la producción de equipo de transporte ha sido la más baja en abril de 2026 de México. De la misma manera, este mismo resultado se observó en marzo y enero del año mencionado, a excepción de febrero de 2026 que la reducción más pronunciada en personal ocupado se registró en la actividad de “Fabricación de maquinaria y equipo”.

PERSONAL NO DEPENDIENTE DE LA RAZÓN SOCIAL Y OBREROS EN PRODUCCIÓN SON LOS MÁS AFECTADOS

Según la EMIM, la caída de personal ocupado se observa más pronunciada en trabajadores no dependientes de la razón social —contratados por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo—, pues la caída anual de este rubro en abril de 2026 fue de 5.1%, con respecto a abril de 2025.

Dentro del rubro de personal ocupado dependiente de la razón social, los obreros y técnicos en producción registró una caída anual de 2.8% en abril de 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/iran-y-eu-anuncian-alto-al-fuego-de-60-dias-y-reapertura-del-estrecho-de-ormuz-caen-precios-del-petroleo-HH21401622

Con base a la EMIM, estos dos rubros han sido los más afectados del personal ocupado de la industria manufacturera en los cuatro primeros meses de 2026, siendo enero el mes con la mayor caída en el personal no dependiente de la razón social, registrando una caída de 9.6%.

Cabe recordar que la EMIM es una fuente de información de coyuntura del sector manufacturero de México, representando un insumo importante para los cálculos macroeconómicos del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Sector Automotriz
trabajadores
Industria

Localizaciones


México

Organizaciones


INEGI

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Preparando para entrar al horno

Preparando para entrar al horno
true

Cómo esconden el desabasto de gasolina

true

POLITICÓN: Morena sí le ganó al PRI... en el voto penitenciario
El sujeto ya está a disposición de las autoridades.

Detienen a sujeto por abusar de su hija, en Saltillo
Las intensas precipitaciones generaron encharcamientos en diversas vialidades de Saltillo durante este lunes.

Lluvias en Saltillo dejan inundaciones, vehículos varados y activan brigada permanente
La selección de Portugal permaneció concentrada en el Hotel La Torre durante México 86, escenario de conflictos que marcaron aquella participación mundialista.

¿Quién fue Miguelito Carranza?: El fantasma de Saltillo que Portugal sigue buscando 40 años después
La zar antidrogas de EU, Sara Carter, ofreció más detalles de la cooperación que ha visto de parte del Gobierno de México, como operación de captura y abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

‘Aquí está la información, ve a buscarlos’: ¿Cómo colaboró México con EU para atrapar a ‘El Mencho’?
Una mujer ondea una bandera iraní durante una marcha progobierno, donde se ve la imagen del fallecido líder supremo iraní Alí Jamenei, asesinado en ataques de EU e Israel el 28 de febrero.

Irán dice que el acuerdo para poner fin a la guerra con EU requiere la retirada israelí de Líbano