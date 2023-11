Lanza Musk a Grok, una Inteligencia Artificial creada por su empresa xIA

La empresa xIA, de un conglomerado del empresario Elon Musk, recién lanzó su alternativa de Inteligencia Artificial (IA), llamada Grok, pese a que en su momento el multimillonario había firmado un manifiesto para frenar a la IA, para después retractarse.

Así, luego de que decidió crear su versión propia, fue anunciada Grok, lo que confirma la tendencia de Musk a la hora de ponerle una “X” a todo lo que tenga que ver con sus empresas.

Grok es el nombre de la IA de Elon Musk, según anunciaron ellos mismos en la página web de su nueva empresa conocida como xAI. Así, el objetivo es convertirse en la primera IA del mercado, aunque de acuerdo con las pruebas todavía les queda un largo camino por delante.

Claude 2 y ChatGPT-4 han sido los dos modelos que han vencido a Grok-1 con mucha facilidad y sacándole bastante distancia en el proceso, salvo quizás en una de las pruebas. Sin embargo, es cierto que estas cuentan con cantidades de datos mucho mayores que la IA de Musk, por lo que en ese ámbito es difícil discernir si en el futuro, cuando el volumen de datos que maneja xAI aumente, su IA pueda enfrentarse de tú a tú con ambas IA.

En cualquier caso, el objetivo de este modelo de lenguaje es el mismo que el de sus rivales: lograr convertirse en un asistente fiable y eficiente que haga que nuestras tareas se completen de una forma mucho más sencilla. De hecho, aseguran que Grok ha sido construida para “asegurarnos de que la IA beneficie al máximo a toda la humanidad”.

En cualquier caso, se espera que Grok vaya creciendo, integrándose en distintos aspectos y lograr que sea una IA escalable para ofrecer una solución diferenciada a cada una de las necesidades de sus usuarios. Así, todavía le queda un largo camino por delante, pero es bastante interesante ver que hay un nuevo contendiente en la lucha por el dominio de la IA.

Sobre probar la nueva IA de Elon Musk, está claro que tendremos que esperar, ante el anuncio que colocaron en su su página web: “Ofreceremos a un número limitado de usuarios en los Estados Unidos probar nuestro prototipo de Grok para recibir feedback que nos ayude a mejorar sus capacidades antes de un lanzamiento más amplio”.

En cualquier caso, esta fase de pruebas llama la atención, ya que de momento no han sido capaces de vencer ni de acercarse a sus principales rivales. Por ello, habrá que esperar a ver si las siguientes versiones lo alcanzan o si finalmente la IA de Musk acaba siendo un proyecto que no llega a ningún sitio. Algo que por otro lado se encontraría en la línea de los últimos negocios del magnate que no están saliendo del todo bien: ni Tesla ni X marchan como deberían.

