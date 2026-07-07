No llegó ocupación hotelera ni siquiera al 50% y los ingresos del sector por debajo de junio de 2025: OCV

El director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo (OCV), Raúl Rodarte Leos indicó que en junio 2026 cerraron con una ocupación de 46% que comparada con el 56% de junio 2025, representó una diferencia de 10 puntos y una baja del 17.8%

La ocupación y los ingresos hoteleros en la Región Sureste durante junio presentaron una baja de 17.8% y 20% en comparación al mismo mes del año pasado, mientras que en el periodo enero-junio fue una baja de 13% y 14%, respectivamente.

Mientras que los ingresos hoteleros ese mes fueron de 92 millones de pesos y contra los 115 millones del mismo periodo de 2025, esto significa una variación de -20%.

La tarifa promedio se mantuvo, al ubicarse en mil 700 pesos contra mil 696 de junio 2025. En el caso del acumulado de enero-junio 2026, en la Región Sureste la ocupación fue de 45%, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue de 52%, lo que fue una variación de siete puntos y una disminución de -13%.

Los ingresos hoteleros durante el primer semestre del año fueron de 550 millones de pesos, sin embargo, el número fue inferior en comparación a los 642 millones de pesos del mismo periodo del año pasado, esto significó un 14% menos; mientras que las tarifas el primer semestre de este año fue de mil 685 pesos contra mil 695 pesos del año pasado.

Rodarte Leos indicó que estos resultados se presentan porque el sector de negocios sigue un poco frenado, pero también ante el fervor del mundial se generó otro fenómeno en la industria, decidieron en junio-julio reprogramar proyectos para bajar costos, toda vez que se vislumbraba un incremento de tarifas en los hoteles y en los aviones, aunque al final esto no pasó.

“Se reprogramaron proyectos en el sector industrial para el mes de agosto, lo que de alguna forma generaron un impacto en el mes de junio y en el acumulado del año”, aseguró la OCV.

Finalmente comentó que el primer semestre del año pasado fue bueno para el sector y la caída en la ocupación hotelera se presentó a partir de julio de 2025 en adelante.