México: suben ventas de automóviles pero caen sus exportaciones 9.2% en junio

El RAIAVL que produce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), observó que las ventas acumuladas de enero-junio de 2026 incrementaron 5.3% con respecto al primer semestre de 2025, pasando de 716 mil 299 a 754 mil 518 unidades.

Las ventas de vehículos ligeros subieron 7.7% en junio de 2026 a tasa anual, pasando de 117 mil 299 a 126 mil 902; sin embargo, la producción anual cayó 1.9% (de 361 mil 047 a 354 mil 221 unidades) y las exportaciones de carros, -9.2% (de 331 mil 517 a 301 mil 009 vehículos) en el sexto mes de 2026, informó el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros ( RAIAVL ).

La producción de carros en territorio nacional entre enero y junio de 2026 cayó 0.4% con respecto al mismo periodo de 2025 (de 2 millones 004 mil 624 a 1 millón 996 mil 304 unidades).

En cambio, aumentaron 1.3% las exportaciones de vehículos ligeros en términos semestrales, (de 1 millón 666 mil 184 a 1 millón 689 mil 245 unidades). Aún así, las ventas anuales hacia el exterior de junio registraron la mayor caída en este rubro en lo que va de 2026, con base al RAIAVL de la primera mitad de 2026.

STELLANTIS AUMENTA EXPORTACIONES AL 80%

La multinacional de origen italiano Stellantis registró un incremento anual de 82.2% en exportaciones para junio de 2026, registrando el alza más grande en el número de unidades vehiculares exportadas, al pasar de 23 mil 404 a 42 mil 637 unidades. En términos acumulados, el aumento fue de 51.3%, logrando aumentar sus exportaciones de 138 mil 948 a 210 mil 283 unidades.

Stellantis ya había registrado alzas anuales significativas en sus exportaciones en mayo (+63.6%) y en abril (+131.2%).

Además, las ventas anuales de Stellantis aumentaron 20.5% (de 6 mil 687 a 8 mil 055 unidades) y la producción anual pasó de 37 mil 505 a 47 mil 584 automóviles en junio de 2026.

GM SE MANTIENE EN NÚMEROS POSITIVOS

Por otro lado, la armadora estadounidense General Motors (GM) creció 1% en sus ventas anuales con respecto a junio de 2025, logrando la cifra de 14 mil 884 unidades vendidas. En términos acumulados, el aumento fue de 2.5% (de 94 mil 601 a 96 mil 921 unidades).

GM también mantuvo crecimientos a un dígito en su producción —siendo la marca extranjera con mayor producción en México—, pues registró un aumento anual de 6.1% en junio de 2026 (de 73 mil 609 a 78 mil 128 automóviles). Entre enero-junio, logró un aumento de 2.2%, arribando a las 445 mil 658 unidades producidas en territorio nacional.