‘No se quiere un caos en la impartición de justicia’, dice Coparmex y pide se matice la reforma al Poder Judicial

Afirma José Medina Mora que ‘trabajan para que no se apruebe la reforma tal como fue propuesta

El presidente nacional de Coparmex, José Medina Mora Icaza, afirmó que son un contrapeso y están trabajando en incidir en que no se apruebe la reforma al Poder Judicial como fue presentada.

“Lo que se quiere es un mejor sistema de impartición de justicia y no un retroceso que lleve a un caos. Es por eso que desde Coparmex tomamos esta responsabilidad de ser contrapeso y de lograr, si no que no se apruebe la reforma como está, al menos que su implementación esté matizada en la calificación de jueces, magistrados y ministros y en la gradualidad de su implementación”, aseguró.

De visita en Saltillo, el empresario agregó que no debe haber una elección directa de jueces, magistrados y ministros, y aunque el Presidente quiere ejercer su poder hasta el último día de su mandato, añadió que tratarán de incidir en matizar para que esto sea gradual y solo sean considerado para ser electos jueces, magistrados y ministros que pasen sus exámenes de oposición.

“Claro, todavía falta ver quién va a pagar las campañas, los partidos políticos, algunas organizaciones que inclusive trabajan al margen de la ley, son temas que hay que resolver”, aseguró Medina Icaza.

Por lo pronto, añadió que participarán en los foros que organiza el Congreso, pero también realizarán eventos propios donde se involucre a organismos internacionales para tener su opinión y tratar así que se cambie la propuesta, solo esperan que no se repita lo que sucedió con el parlamento abierto para la reforma eléctrica, donde después de seis semanas de parlamento, la aprobaron sin cambiarle una coma.

“Otra prioridad para Coparmex de aquí a septiembre será el tema de la sobrerrepresentación en el Congreso, ante la cláusula de gobernabilidad de 8% adicional para el partido que gana, toda vez que claramente está mal y no representa el resultado electoral”, expuso el titular de Coparmex.

REFORMAS VIOLAN EL T-MEC

José Medina Mora destacó que los mercados y el T-MEC son también contrapesos, “pues en el caso de este último, hay compromisos que se firmaron y se deben de respetar, pero muchas de las reformas constitucionales que se presentaron violan el T-MEC y esto puede llevar a paneles”.

Agregó que en el T-MEC existen compromiso sobre los organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, los que no se deben de quitar porque existe ese compromiso en el T-MEC, incluso como se apruebe la reforma judicial se puede violar el estado de derecho que está comprometido en el tratado.

CLAROSCUROS EN GOBIERNO DE AMLO

A meses de finalizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, añadió que hay claroscuros: el crecimiento económico fue menor al 1% y hace muchos sexenios que no se crecía tan poco, y aunque se argumentó que fue por la pandemia -en 2020 el país cayó -8.5% y fue lo doble que cayeron otros países del mundo- fue hasta 2023 cuando se logró el nivel de la economía previo a la pandemia.

Dijo que se logró controlar la inflación, pero ya repuntó por el déficit fiscal y aunque se ha dicho que hubo un manejo responsable de las finanzas públicas, en los primeros dos años se acabaron “los guardaditos” o fideicomisos, en los siguientes dos años consumieron los recursos de las secretarías de Estado y en estos dos últimos años se han endeudado, superando incluso el porcentaje de la deuda con respecto al PIB.

“Se habla mucho de la IED que es una cantidad importante, sin embargo, casi todo es reinversión de utilidades, es muy poca inversión fresca, pero hay esa gran oportunidad de que llegue inversión fresca. Nos dicen empresas de EU, Canadá, España, Alemania y Japón ‘tenemos proyectos validados con financiamiento autorizado, pero hay tres variables que nos detienen: el primero es la falta de certidumbre jurídica para la inversión, la segunda es la creciente inseguridad y la tercera es la falta de energía, especialmente la energía limpia’; si no resolvemos esos tres factores no va a llegar la inversión extrajera fresca que nos puede ayudar a recuperar ese crecimiento”, detalló José Medina Mora.

Finalmente, en la parte positiva del Gobierno, consideró que “fue voltear a ver a los que menos tenían, los programas sociales ayudaron, pero requieren un cambio para que no sea nada más darles el dinero porque eso ha generado un problema en el sector productivo, pues la gente ya no quiere trabajar”.