Sin embargo, al aumentar la tasa de interés en 50 puntos porcentuales, y no en 75, sigue siendo un ajuste de la política monetaria, no una flexibilización. Además, tales hechos se ven reforzados por una contracción muy agresiva de la oferta monetaria en EE.UU. por segundo mes consecutivo, que disminuyó 1% m/m en septiembre, y otro 0.4% en octubre.

No hay duda de que habrá otra ola bajista de criptomonedas . Muchos participantes de operaciones comenzaron a esperar que el mercado tocará fondo debido a las declaraciones del presidente de la FED, Jerome Powell, sobre suavizar la trayectoria alcista de la tasa de interés.

Sin embargo, esto no confirma los pronósticos del BCE sobre la desaparición del mercado de criptomonedas. Más bien, parecen una reacción demasiado emocional a una fuerte caída cíclica.

En uno de sus últimos pronósticos, Standard Chartered Bank , sugirió que bitcoin caería a $5000 en 2023 debido a una fuerte subestimación de tal escenario por parte de los inversores. Y el CEO de la dirección de infraestructura de pagos del BCE, Ulrich Bindzail, calificó el reciente repunte de bitcoin un poco por encima de $17 000 USD como el “último suspiro” de la criptomoneda principal. Además, en su informe del 30 de noviembre de 2022, expresó la opinión de que las monedas digitales privadas no cumplieron con las esperanzas de modernización de la infraestructura de pago y es probable que dejen la vanguardia de los mercados financieros.

Por otro lado, los investigadores que se centran en las métricas macroeconómicas comenzaron a hablar no solo sobre una continuación de la tendencia bajista en los tipos de cambio de criptomonedas, sino también sobre una disminución en la probabilidad de supervivencia de todo el criptomercado tras la crisis cíclica de 2022-2023.

El precio de la criptomoneda principal muestra una tendencia negativa, cayendo a $16 780 USD por moneda, lo que no cambia fundamentalmente la imagen plana local del mercado, donde bitcoin está atorado en un corredor lateral de $15 500-17 500 USD.

Por supuesto, podemos esperar cualquier cosa, pero en condiciones monetarias tan estrictas, no solo el criptomercado no puede crecer de manera estable, sino incluso los índices bursátiles estadounidenses no son capaces de producir nada más que un rebote.

Por lo que la tendencia bajista general de los activos de riesgo no ha desaparecido, al contrario, ha recibido el refuerzo necesario para acelerar la caída. Eso se aplica tanto a una fuerte contracción adicional de la liquidez en dólares, como a las señales de una segunda ola de caída más fuerte del mercado de valores de EE.UU. en el próximo mes y medio, (la primera fue en la primavera de este año).

Por lo tanto, es mejor dejar de debatir y prepararse para un fuerte golpe, posiblemente final, para el mercado de criptomonedas. Para bitcoin, el soporte más cercano está en $15 000 USD por moneda. Si se rompe, entonces el próximo objetivo será el rango entre 6 000 y 10 000 dólares. Si tal caída será acompañada con el hecho de frenar el endurecimiento de la política monetaria de la FED, entonces será posible volver a hablar sobre un fondo en el mercado de criptomonedas.

Iván Marchena, Jefe del Departamento de Análisis Metadoro https://metadoro.com/es