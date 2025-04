Saltillo: Con amparo, buscan anular sentencia contra Sergio Mitre, ex pitcher de Saraperos

La defensa del ex pitcher de los Saraperos de Saltillo, Sergio Mitre, interpuso un juicio de amparo con el que buscan que se anule la sentencia de 50 años de prisión que se le impuso por el feminicidio de la hija de su ex pareja sentimental.

El equipo legal del ex pelotero detalló que, con el recurso, buscan demostrar que durante el proceso se violentó su derecho humano a recibir asistencia consular, pues Mitre es ciudadano estadounidense. Aclararon que no se busca demostrar su inocencia, pues en las facultades de amparo no se revisan los casos a fondo.

El amparo se presentó en contra de la sentencia dictada el 15 de noviembre del 2022 por parte de los magistrados que integran el Pleno de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila.

En este caso, el amparo tiene como finalidad proteger a las personas frente a las autoridades, cuando se considera que se violentaron sus derechos humanos.

Mitre fue sentenciado a 50 años de cárcel por el delito de feminicidio contra la niña Inés, de un año y diez meses de edad, hija de su ex pareja sentimental.

En este amparo, la defensa legal del beisbolista estadounidense, representada por los abogados Gerardo Pérez Pérez y Saul Godoy, reclama que a su cliente no se le indicó, desde el principio, que tenía derecho a asistencia consular.

Este derecho está reconocido en la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares, del cual México es parte.

Argumentan que los extranjeros se enfrentan a desventajas singulares al momento de ser detenidos por una autoridad, al someterse a un proceso penal bajo las normas jurídicas que les resultan extrañas.

Por ello, la notificación, contacto y asistencia consular cumple con el objetivo de afianzar el papel de las oficinas consulares y asegurar que se respete el debido proceso que toda persona tiene derecho.

Al no cumplirse este requisito, la defensa de Mitre busca que se anule la sentencia, bajo la premisa del efecto corrupción que se tiene si el juicio inició con irregularidades.

El juicio de amparo se interpuso el pasado 26 de marzo. Los juicios de amparo son resueltos en un promedio de tiempo de siete meses.