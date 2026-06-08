Se mantiene Blazer como la unidad que más produce GM Ramos Arizpe

La Blazer es la unidad que más produce y exporta el Complejo de GM en el municipio de Ramos Arizpe, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI.

Durante los primeros cinco meses del año, la producción de la Blazer fue de 18,4476 unidades (16,268 ene-may25) y en mayo su producción fue de 3,920 unidades (2,038 en may25); otro que creció fue el Optic que llegó a las 7,827 unidades en ene-may26 (7,347 ene-may25) y en mayo26 a 1,912 (1,619 may25).

Mientras que el resto presentó una disminución como la Blazer EV que en el periodo ene-mayo26 llegó a 1,964 unidades ( 9,240 fue ene.may25) y en mayo26 fueron 233 unidades (918 en may25).

La Equinox EV reportó en el periodo ene-may26 una producción de 5,564 unidades (32,321 fueron en ene-may25) y en mayo 26 se llegó a 946 (7,246 fue mayo25); el Honda Prologue llegó a una producción de 7,160 unidades en ene-may26 (14,503 fue ene-may25) y en mayo26 a 1,377 (2,468 en mayo25).

En el caso de las exportaciones, igualmente la Blazer y el Optic presentaron números positivos contra el mismo periodo de 2025, de la primera durante los primeros cinco meses del año se exportaron 17,361 unidades (15,750 ene-may25) y en mayo26 fueron 4,149 (1,780 en may25) y del segundo fueron 7,356 en ene-may26 (6,445 ene-may25) y en mayo26 fueron 2,222 unidades (1,220 en mayo25).

De la Blazer EV se exportaron en ene-mayo26 un total de 1,956 unidades (9,152 fue ene-may25) y en mayo26 fueron 191 (884 de may25) y de la Equinox EV fueron 7,188 unidades en ene-may26 (29,463 de ene-may25) y en mayo26 fueron 1,607 unidades (5,034 unidades en may25).

STELLANTIS

En el caso de Stellantis durante los primeros cinco meses del año creció la producción de la RAM 1500 y RAM 4000, de la primera en ene-may26 la producción fue de 31,981 unidades (311 en ene-mayo25) y en mayo26 fueron 7,287 unidades (245 de ene-mayo25) y de la RAM 4000 fueron 31,820 unidades en ene-may26 (22,966 en ene-may25) y en mayo26 se llegó a 7,268 unidades (6,239 mayo25).

Mientras que la Crew Cab en ene-may26 fueron 53,346 unidades (45,988 ene-may25) y en mayo26 fueron 11,293 (12,155 en mayo25) y la Promaster fueron en ene-may26 un total de 21,671 (23,889 de ene-may25) y en mayo26 fueron 4,191 unidades (5,643 de may25).

En las exportaciones, de la RAM 2500 fueron 92,095 unidades (48,938 de ene-mayo25) y en mayo26 fueron 27,691 unidades (13,226 de mayo25) y de la Promaster en el periodo ene-may26 fueron 20,831 unidades (16,833 fue en ene-mayo25) y en mayo26 se llegó a 5,185 unidades (4,735 unidades de may25).