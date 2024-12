Será decisión de empresarios permanecer o no en ARHCOS: Jaime Guerra

Tras señalar que no hay avances en la Asociación de Administradores de Recursos Humanos Coahuila Sureste (ARHCOS), el expresidente del organismo, Jaime Guerra Pérez, indicó que estarán buscando a los directores de las empresas para exponerles la situación que existe al interior de la asociación para que decidan si continuarán o no dentro de ella.

Como se recordará en la sesión del mes de julio, Guerra Pérez denunció que existían varios conflictos de intereses al interior de la ARHCOS, entre ellos, el relacionado con el vicepresidente, Miguel Muñoz Betancourt, de quien además de cuestionar su elección, en varias demandas contra empresas aparecían su nombre o logotipo.

TE PUEDE INTERESAR: Conectarán con puente peatonal a Voel y Tec de Monterrey

Ahora a casi concluir el año, comentó que no hay avances, por lo que hablarán con los directores de las empresas para decirles qué pasa en la asociación y ya decidirán ellos si continuarán o no dentro de ella; hablarán dijo con “todos los que podamos, no es posible lo que esté pasando en la asociación”.

Asimismo, añadió que seguirán luchando para que se cambien los estatutos para evitar que el futuro sigan sucediendo este tipo de problemas. Insistió en que es una lástima que haya intereses personales en este tema, mientras que ARHCOS dejó de tener una silla en el Consejo Laboral Tripartita, en la UOECS y Coparmex, entre otros.