¿Tienes tarjeta de crédito?... ¡Cuidado! costo se dispara más de 133% durante el último año; aquí las más caras

Usar una tarjeta de crédito en México puede resultar demasiado caro, esto según el reporte Información Comparativa de Costos de Tarjetas de Crédito de Banxico.

El costo de las tarjetas de crédito en México se disparó más de 100% durante el último año y hay usuarios que pagan casi seis mil pesos sólo por la comisión de anualidad, reveló la institución.

En el reporte se informó que las tarjetas clásicas son las más caras del mercado, mientras que las oro y platino reportan la comisión anual más escandalosa; aunque suelen tener la mayor línea de crédito, más promociones y beneficios para el cliente.

Reportó que las tarjetas clásicas Banorte Ke buena y Tarjeta 40 –de Banorte–, con limite de crédito menor o igual a cuatro mil 500 pesos, se coronaron como las más caras en México; con un Costo Anual Total (CAT) –suma de comisiones, intereses y cargos extra– de 133.7%.

Mientras que SíCard Plus Invex y Más Banregio, pertenecientes al segmento de plásticos oro y clásicos –este último con limite de más de 15 mil pesos– se colocaron como los más baratos en el mercado nacional, con un CAT de de 22.4 y 23.2%, respectivamente, durante 2021.

En el reporte Información Comparativa de Costos de Tarjetas de Crédito, el Banxico indicó que las tarjetas de crédito con el cobro de la comisión anual más escandaloso son Citibanamex Prestige e Infinite Banorte, con un monto de cinco mil 999 y cinco mil 900 pesos, en cada caso.

En tanto que las que no cobran dicha comisión son Free, LikeU, Zero y Aeroméxico Blanca de Santander; Hey, Clásica, Más, Gold y Platinum de Banregio; 2Now y Zero de HSBC; así como Citibanamex Simplicity, BanCoppel, Volaris Invex 0, Oro Azteca y HEB Afirme.

CAT llegará a 150% por la inflaciónEl especialista en Economía y Finanzas de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Ramón Martínez, explicó que el Costo Anual Total de las tarjetas de crédito llegará a niveles históricos de 150% al finalizar 2022.

En tanto que las tasas de interés todavía subirán hasta 25% al finalizar el año, debido a la crisis de inflación que atraviesa el país, el bajo crecimiento económico y el riesgo de que cientos de consumidores y sus familias caigan morosidad, por la pérdida de empleo.

El especialista de la EBC señaló que las tarjetas son el crédito más utilizado por los mexicanos, con una tasa de 42.8%; pero al mismo tiempo se convierten en el primer producto financiero que abandonan los consumidores en caso de crisis.

Refirió que, debido a esto último, los bancos aumentan las tasas de interés en los plásticos dirigidos a los segmentos con menores ingresos, ubicados dentro del segmento de tarjetas clásicas.

En contraste, Ramón Martínez apuntó que las tarjetas oro, platino y black reportan las tasas más baratas del mercado, en un rango anual de 30 a 80%: pero con ingresos de 20 mil a 300 mil pesos, como mínimo para ser otorgadas.

Indicó que, aún cuando estas últimas no pueden ser catalogadas como baratas, la mayoría de los usuarios son totaleros –pagan el total de sus compras cada mes– y, con ello, evaden el pago de intereses, al tiempo de aprovechan los beneficios que ofrecen los plásticos.

Tarjetas de crédito más caras

A través del reporte Información Comparativa de Costos de Tarjetas de Crédito, el Banxico indicó que las tarjetas de crédito con el CAT más caro son:

Clásicas Con límite de 4 mil 500 pesos:

Banorte Ke buena: 133.7%Tarjeta 40 –de Banorte: 133.7%La Comer Banorte: 131.4%Con límite de crédito de 4 mil 501 a ocho mil pesos:

Azul BBVA: 117.2%Rayados BBVA: 116.9%IPN BBVA: 116.7%Con un límite de crédito de 8 mil uno a 15 mil pesos:

Ideal Scotiabank: 105.9%Clásica Banorte: 105.3%Azul BBVA: 102.9%Con límite superior a 15 mil pesos:

Ideal Scotiabank: 106.1%Azul BBVA: 93.8%IPN BBVA: 93.3%Tarjetas OroHEB Afirme: 96.6%Afinidad UNAM BBVA: 92.3%AT&T Elite (Banorte) : 86.2%