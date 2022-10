¿Vas a comprar un auto? Profeco lanza estas recomendaciones

Ya sea que optes por un modelo nuevo o usado, comprar un auto no es un tema que pueda tomarse a la ligera , no solo por el costo inicial sino por todo lo que conlleva su uso y mantenimiento .

4) Averigua la historia del vehículo y trata de saber si sufrió algún golpe mayor por algún accidente, para ello, además de la revisión por parte de un profesional, tú mismo pon atención a detalles como que no esté descuadrado, que no haya ondulaciones en la carrocería, que el color de la pintura sea uniforme, que no tenga señales de fugas de aceite o combustible, ni cables sueltos, que no huela a humedad. Y realiza una prueba de manejo.