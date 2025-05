Necesaria infraestructura y energía para impulsar el nearshoring: BBVA México

CDMX.- El país aún puede aprovechar la ventana de oportunidad que representa la relocalización de capitales (nearshoring), pero prevalecen retos en materia de infraestructura y acceso a energía suficiente que impactan a la actividad productiva, dijo el director general de BBVA México, Eduardo Osuna.

En entrevista con EL UNIVERSAL previa a la edición 88 de la Convención Bancaria, que inicia el próximo jueves, el directivo del grupo financiero más grande que opera en el país dijo que además de la incertidumbre externa por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México debe fortalecer la demanda, el consumo interno y el mercado laboral.

“Si no hay suficiente energía, no hay nada que hacer. Si seguimos con enormes cuellos de botella de infraestructura, va a ser un impedimento. Si no estamos capacitando bien a nuestra gente, también. Todo eso hay que prepararlo”, afirmó.

“Tenemos entre 12 a 24 meses para que el nearshoring vuelva a ser una buena oportunidad, y no solamente hablemos del nearshoring, sino de la demanda interna, del consumo que tenemos que seguir fortaleciendo, incrementando los ingresos medios, pero especialmente formalizando los empleos de este país”.

En opinión de Osuna, el crédito en México se va a desacelerar durante 2025 en línea con una menor actividad económica que ya se refleja en los indicadores del primer trimestre.

“Estamos viendo crecimiento del crédito, pero a menor velocidad, prácticamente en todos los productos y segmentos. Nuestra guía principal es que este año el crédito crecería a un dígito, cuando venía haciéndolo a doble dígito. En un entorno como el que estamos viendo, con una desaceleración global y luego local, crecer el crédito a un dígito va a ser buena noticia. Quiere decir que hay sectores que siguen funcionando, como el consumo, por los incrementos al salario”, explicó.

Osuna dijo que hay claroscuros en el país, con sectores y geografías que mantienen su crecimiento, pese a un entorno económico complejo.

“La estrategia no cambia en el sentido de que vamos a seguir invirtiendo a niveles récord, porque estamos creciendo la infraestructura física y tecnológica para montar toda esta demanda. Atendemos desde a una persona física en programas sociales, hasta a quienes más ahorran en el país, y en el mundo de personas morales, desde un pequeño comercio hasta los grandes corporativos”, detalló.

BUENA RELACIÓN

Además, resaltó la buena relación del sector bancario de México con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en continuidad con el sexenio anterior, cuando no cambió ninguna regla en la operación del sector.

“Las reglas que no se cambiaron funcionan para que el sistema sea solvente y líquido, pero a la vez prudente, y que contribuya al crecimiento del país. Eso es muy bueno de cara a lo que viene, y me parece que hay ese entendimiento de la nueva administración. Hay un gran diálogo en todas las diferentes aristas que tenemos con el gobierno”, dijo.

Sobre la designación como grupos terroristas a los cárteles que operan en México, Osuna dijo que se espera un mayor entendimiento en el trabajo de prevención de lavado de dinero con las autoridades de Estados Unidos, por lo que es posible que haya un reforzamiento de controles por parte del sector financiero para prevenir esos delitos.

“El gran reto de la designación de los cárteles de la droga es que tengamos mejor claridad y entendimiento de algunas cosas que faltan por definir en términos de qué espera el regulador estadounidense. Me parece que siempre hay espacio de mejora y sobre todo decir, ‘Oye, nosotros estamos para seguir mejorando, para seguir interactuando’. En México, por la situación y las condiciones de nuestro país, hemos sido muy estrictos en este proceso”, explicó.

“Entonces, será evolutivo, y me parece que al final nos obligará a ser todavía mucho más asertivos”, destacó Osuna.