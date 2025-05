Ante baja producción en empresas, bajan 20% ventas en comercios de Ramos Arizpe

Un 20% ha disminuido las ventas en los comercios de Ramos Arizpe, así lo señaló el director de la Canaco en este municipio, Mario Aguirre, quien lo atribuyó a la caída de la producción de empresas, así como a la reducción de horas extra de los empleados.

Agregó que al no haber horas extras y más días laborables, muchos de los trabajadores ya no traen dinero extra, que consideraban para salir e invertirlo en una buena comida o cena, así como para la adquisición de algún equipo electrodoméstico.

“Todos esos pagos extras que se daban en la región, principalmente en Ramos Arizpe han bajado porque ha bajado la producción y trabajan nada más los turnos que les corresponden, no hay más horas extras”, indicó.

Ante ello, añadió que los comercios ubicados en Ramos Arizpe presentan hasta un 20% menos de ventas en comparación a las que tenían el mismo periodo del año pasado.

El delegado de la Canaco en Ramos Arizpe indicó que un trabajador que gana un sueldo de 2 mil pesos y lo puede duplicar quedándose horas extras e irse a 3 mil 500 ó 4 mil pesos, con ello, la parte del sueldo es utilizado al pago de la casa, despensa o servicios, mientras el dinero extra es invertido en otras cosas, como en ropa, zapatos o para abonar un celular, entre otras cosas.

Sin embargo, ahorita al no tener ingresos por tiempo extra, esto hace que no se gaste en cosas que no son prioritarias y con ello, los comercios se están quedando un poco cortos con los ingresos.