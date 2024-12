Yo resuelvo la vida de millones de personas y lo hago muy bien: Salinas Pliego

Durantela Conferencia de Acción Política Conservadora en Argentina (CPAC), celebrado en Buenos Aires, Argentina, el empresario Ricardo Salinas Pliego, defendió la libertad y el esfuerzo como claves del éxito en el libre mercado, donde aseguró que una de las pasiones al hacer negocios, es resolver la vida a millones de personas, lo que aseguró, realiza de manera muy eficiente.

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer lo anterior, durante la intervención del empresario en la conferencia.

“Del lado zurdo está el mal, la igualdad, la envidia, el robo, el autoritarismo, el despojo y del lado bueno está la verdad, la libertad, el esfuerzo premiado y esta la prosperidad para todos y yo como empresario me dedico a hacer negocios y mucha gente no entiende, me dice es que tu no más trabajas por dinero, es lo único que interesa... No a mi lo que me apasiona es resolverles la vida a millones de personas, lo hago muy bien y por eso ganó mucho dinero”, dijo.

La Conferencia Política de Acción Conservadora es una cumbre política organizada por la Unión Conservadora Estadounidense (ACU), una asociación conservadora de los Estados Unidos. Fundada en 1964, es conocido por ser el foro conservador más antiguo del país norteamericano

Fue ayer que Ricardo Salinas Pliego se dirigió a la audiencia en un discurso que levantó revuelo, pues se arremetió contra el gobierno mexicano.

Por medio deLa plataforma X, el fundador de Grupo Salinas compartió con sus casi 2 millones de seguidores, que se encontraba rumbo a Argentina para reunirse con Javier Milei ya través de un video de su llegada al país sudamericano, mencionó que formaría parte de la CPAC.

Durante su presentación, el magnate se dirigió ante los líderes de Latinoamérica para abogar por la libertad, el ahorro, la propiedad y la seguridad financiera: “No son nada más los políticos, no solo son los empresarios; todos somos responsables de sacar esto adelante (...) pero si el entorno donde estamos se está viniendo abajo, como sucede en mi país en estos momentos, nuestros negocios también se van para abajo”, mencionó.

Respecto a su posicionamiento en contra del estado mexicano, el empresario hizo declaraciones polémicas, donde aseguró queMéxico volvió al régimen del partido único:“hay que tener cuidado cuando creemos que ganamos la batalla cultural porque siempre están ahí los zurdos de mier... y hay que regresarlos a la alcantarilla de donde salieron”.