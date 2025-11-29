Francisco Rodríguez, el periodista que narra la tortura para combatir la amnesia oficial del Estado
Narrar la tortura exige reconocer su absoluta anormalidad y escuchar desde la empatía: solo así una víctima puede abrir su historia sin ser revictimizada. Así lo cree Francisco Rodríguez Lozano, periodista de VANGUARDIA quien ganó la edición 2024 Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista
El 19 de noviembre, Francisco Rodríguez Lozano recibió la noticia: ganador del Premio Nacional de Periodismo 2024 por su entrevista con Silvia Esparza, sobreviviente de tortura perpetrada por la policía de Torreón.
El significado de este premio, además de la alegría, se traduce para Paco como un acto de memoria y justicia.
Y es que en lugares como Coahuila, las autoridades insisten en la narrativa de “darle vuelta a la página” para enterrar el pasado, una postura conveniente para el discurso del Estado. Pero este premio es un recordatorio que la labor del periodista es rescatar estas historias para no olvidarlas, sanar heridas, y buscar verdad y justicia.
Francisco, egresado de la Universidad de Lasalle Laguna, con maestría en Periodismo por la Universidad de Guadalajara, cuenta con 20 años de experiencia en el periodismo.
Además de escribir para VANGUARDIA, está al frente del suplemento de periodismo de investigación SEMANARIO, donde se exploran casos de derechos humanos, corrupción, rendición de cuentas, crónicas y temas en profundidad.
Es ahí en donde Paco, a paso lento, da luz a las problemáticas del estado de manera empática. Esta es la charla que sostuvo con A La Vanguardia.
