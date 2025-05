‘La historia es la herramienta con la que se interroga al presente’: José Gabino Castillo y la memoria del noreste

¿Por qué contar la historia de esta región importa tanto hoy? Porque ayuda a entender quiénes somos, cómo habitamos este territorio, qué nos conecta con nuestros vecinos y qué nos duele en común. La historia no es un lujo académico, insiste: es una necesidad social.

A la historia se le suele pedir que recuerde el pasado, pero el doctor José Gabino Castillo le exige algo más: que interrogue el presente. Recientemente distinguido con la Medalla de Acero al Mérito Histórico “Capitán Alonso de León”, en la categoría nacional, reconoce que este galardón no es un trofeo personal, sino el reflejo de una causa compartida: construir desde el noreste una historia crítica, colectiva y comprometida con la realidad.

Recibir la Medalla “Capitán Alonso de León” es un gran honor, pero no la asumo como un logro individual. La recibo con conciencia de que representa muchas voces y un trabajo profundamente colectivo. Por eso la dedico a mis estudiantes, quienes me han enseñado que la historia no es solo el relato del pasado, sino una herramienta para interrogar el presente, y a mis colegas, especialmente quienes comparten conmigo la pasión por la historia del noreste.