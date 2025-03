La visibilidad como un arma contra la discriminación: Oscar Rodríguez, primer consejero presidente del IEC abiertamente LGBT

Tuve la oportunidad de irme con una beca a Ciudad de México de intercambio y conocí a John M. Ackerman. Estuve con él en clase electoral y a partir de ahí me gustó mucho la materia.

Después en Jurisprudencia se abrió la oportunidad de estudiar por la vía del derecho electoral y democracia. Y ya de ahí he sido consejero municipal, distrital, y vaya, he tenido la oportunidad de participar directamente en esto varias veces.

He tomado protesta tres veces jeje. La primera como consejero electoral, la segunda como presidente provisional nombrado por mis compañeros consejeros, y la tercera luego de que el INE tomara el acuerdo.

Sí, la primera persona al menos públicamente. Nunca lo he escondido y desde antes de ser consejero nunca lo he hecho. Las personas LGBT tenemos que ocupar cargos públicos, estar en las tomas de decisión, ser representados en todos los ámbitos.

Porque casi siempre nos han vendido la idea de que el político o el servidor era un hombre de familia que puede cuidar a su familia y por eso puede cuidar a la política. No necesariamente. Hay muchos perfiles y la sociedad es diversa en sí misma, por eso es importante vernos representados en cargos de toma de decisiones.

La discriminación es problema muy documentado en México. En tu cargo ¿te has sentido discriminado?

Sí, sí me he sentido discriminado. Algunos periodistas se han metido con mis relaciones personales y han publicado cosas respecto a mi orientación sexual y mi actual pareja, pero fuera de eso todo ha ido bien.

A nivel social me ha ido bien, salvo cuando he subido fotos con le magistrade Ociel, ahí si se dejan ir con comentarios muy fuera de lugar y discriminatorios.

Ha sido un tema de mucho diálogo, pero se ha logrado, en ocasiones por sentencia y otras por iniciativa propia. Como en todo, ha habido resistencia de algunos partidos políticos. Un trabajo importante que hizo San Aelredo, fue mandarles cartas de interés a los partidos porque muchas veces decían: no tenemos a quien postular. Y ese colectivo lo que hizo fue decirles: aquí hay personas.

Ha sido tan favorable que hoy ya tenemos las primeras regidurías de representación LGBTTTIQ+, como Rudy Nieto en Ramos Arizpe, Lupín en Arteaga, Sarahí en Matamoros. Se ha diversificado y se ha compartido el pastel político con la gente a quienes no se les compartía.

Estas acciones afirmativas no fueron aplicadas en el nuevo proceso judicial. Háblame de esto. ¿cómo ocurrió?

El Tribunal ante ello resolvió que la Reforma Judicial no preveía las acciones y por ende no había obligación, este criterio fue muy cuestionado. Sin embargo, la parte buena es que tampoco se cierra la puerta a que se pueda en un futuro construir las acciones afirmativas.

En ese aspecto podríamos decir que no va a haber complicaciones como en otros Estados donde sí se ha dicho: no hay dinero y no hay dinero. Eso habla bien porque sabemos que la elección aquí se va a hacer bajo estándares de calidad.