$!‘Ser activista y religioso no es difícil, son las bases éticas’ entrevista con Raúl Vera López

Esta entrevista no es suficiente para englobar la amplitud de historias que rodean a la figura de Raúl Vera López, un hombre que parece haber tenido muchas vidas en una.
Nació en Acámbaro, Guanajuato, vivió en la Ciudad de México, en Chiapas, en Guerrero, en Roma y desde hace 25 años, en Saltillo, donde su pastoral fue adoptada por el Papa Francisco.
Durante esta charla en A La Vanguardia, Vera López charló en profundidad sobre qué causó en él -y en el país entero- el movimiento estudiantil de 1968, el levantamiento zapatista y el arranque de los tiempos violentos provocados por el narcotráfico en el norte de México.
El pasado 20 de junio, el Papa León XIV le envió una carta escrita en latín en la que le felicitó por sus 50 años de vida sacerdotal. En ella, el pontífice destacó su trabajo en San Cristóbal de las Casas, y por “ver que se ha esforzado por promover la dignidad humana y la justicia social mediante su ferviente ministerio y procurado dar testimonio con obras de las enseñanzas del evangelio”.
Con nosotros habló de la dualidad de ser activista y religioso, de sus pendientes, por qué decidió ser religioso si ya era ingeniero, de su relación con Samuel Ruiz y con el Papa Francisco, su defensa a la comunidad LGBTTIQ+ y a las trabajadoras sexuales, su legado e incluso de su enamoramiento juvenil.
Allí fue donde yo me decidí unirme a los frailes dominicos, como ellos me habían transformado a mí en mi conciencia social y mi conciencia, mi responsabilidad como profesionista y mi deber que tenía.
Entonces vi una buena oportunidad, hacerme fraile, porque allí iba a recibir una educación que yo recibí allí en la Parroquia Universitaria, como un ciudadano honesto y un ciudadano que verdaderamente trabajara por la justicia de mi país.
Mi examen se retrasó porque había tomado el ejército toda la Ciudad Universitaria. Yo me recibí el 10 o el 11 de octubre y entré a la orden el 4 de noviembre. Ya había dado cuentas, me formó como profesionista, pero le voy a servir a mi pueblo, no ayudando a que lo sigan disfrutando las empresas extranjeras, con la conciencia clara de que yo tenía que crear una una transformación de los criterios de la vida, como lo habían hecho conmigo los dominicos.