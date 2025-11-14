Talento de Saltillo llega a Cambridge y Panamá: jóvenes del CONALEP y UAdeC destacan en robótica mundial
Un equipo de estudiantes desarrolla proyectos en robótica y tecnología aplicada que ya los coloca en escenarios internacionales. ¿Cómo asegurar que más jóvenes puedan acceder a trayectorias similares?, ¿qué pasaría si este talento recibiera el apoyo estructural que merece?, ¿qué tienen ellos que decir al respecto?
La historia de este equipo no comienza en los viajes ni en los reconocimientos, sino en las aulas del CONALEP y de la Facultad de Sistemas de la UAdeC. Ahí, un grupo de jóvenes decidió dedicar tiempo extra para desarrollar proyectos que unieran curiosidad, técnica y un sentido claro de propósito.
Sus trabajos van desde un dispositivo para detectar cardiopatías hasta robots diseñados para competencias como la World Robotics Olympiad. Todo ocurre después de clases: tres o cuatro horas diarias de práctica, ensayo y construcción colectiva.
En ese proceso, los maestros han sido piezas clave. No solo enseñan electrónica o programación; han creado un entorno donde los estudiantes pueden experimentar, equivocarse y avanzar con disciplina. Es un espacio donde el acompañamiento importa tanto como la habilidad técnica.
El equipo también se ha vuelto un pequeño laboratorio de diversidad. Cada integrante aporta una motivación distinta: liderar un club, resolver un problema de salud, aprender trabajo colaborativo o abrirse paso siendo la única mujer en un entorno técnico.
El resultado de ese esfuerzo sostenido es lo que hoy conecta a estos jóvenes con escenarios académicos y científicos más amplios, dentro y fuera del país. Pero, sobre todo, muestra lo que puede ocurrir cuando el talento encuentra un lugar donde crecer.
Esta es la charla que sostuvieron con A La Vanguardia.
COMENTARIOS