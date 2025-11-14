Talento de Saltillo llega a Cambridge y Panamá: jóvenes del CONALEP y UAdeC destacan en robótica mundial

La historia de este equipo no comienza en los viajes ni en los reconocimientos, sino en las aulas del CONALEP y de la Facultad de Sistemas de la UAdeC. Ahí, un grupo de jóvenes decidió dedicar tiempo extra para desarrollar proyectos que unieran curiosidad, técnica y un sentido claro de propósito. Sus trabajos van desde un dispositivo para detectar cardiopatías hasta robots diseñados para competencias como la World Robotics Olympiad. Todo ocurre después de clases: tres o cuatro horas diarias de práctica, ensayo y construcción colectiva. En ese proceso, los maestros han sido piezas clave. No solo enseñan electrónica o programación; han creado un entorno donde los estudiantes pueden experimentar, equivocarse y avanzar con disciplina. Es un espacio donde el acompañamiento importa tanto como la habilidad técnica. El equipo también se ha vuelto un pequeño laboratorio de diversidad. Cada integrante aporta una motivación distinta: liderar un club, resolver un problema de salud, aprender trabajo colaborativo o abrirse paso siendo la única mujer en un entorno técnico. El resultado de ese esfuerzo sostenido es lo que hoy conecta a estos jóvenes con escenarios académicos y científicos más amplios, dentro y fuera del país. Pero, sobre todo, muestra lo que puede ocurrir cuando el talento encuentra un lugar donde crecer. Esta es la charla que sostuvieron con A La Vanguardia.

Alejandro, con 17 años en el CONALEP, ¿de dónde nace la idea de dirigir un club de robótica que está teniendo resultados tan interesantes?

Alejandro Bastida (Estudiante CONALEP): Principalmente por mis maestros. Creo que en el CONALEP han hecho un buen trabajo en motivar a la gente a meterse a este tipo de proyectos.

¿Qué proyectos son los que están trabajando actualmente?

Alejandro Bastida: Ahorita tenemos el proyecto de un dispositivo para detección de cardiopatías y la competencia de WRO (World Robotics Olympiad), que es una competencia de LEGO en la que estamos participando. También trabajamos en un robot para la pelea de robots del pasado 18 de octubre.

¿Cuál es el objetivo que ustedes buscan con todo este movimiento?

Alejandro Bastida: En general, motivar a más chavos a que vean que sí se puede. Reunir a todas las personas que crean que tienen las capacidades y que se atrevan a intentarlo. Para mí es un orgullo muy grande, tanto por mí como por mis compañeros, porque he visto cómo trabajan y el desarrollo que han tenido.

Carla Malacara, estudiante de Sistemas de la UAdeC, has participado en diversos proyectos. ¿Cuál ha sido el mayor beneficio o lo que más te ha gustado?

Carla Malacara Hernández (Facultad de Sistemas UAdeC): He estado en diferentes proyectos, pero creo que el que más me ha enseñado es el del dispositivo para bebés. Me ha dejado sobre todo el trabajo en equipo y la superación personal de hacer las cosas.

Eres la única mujer dentro del equipo, ¿cómo ha sido el trato?

Carla Malacara Hernández: Sí, tenemos la suerte de que todos nos llevamos muy bien. El trato ha sido muy igualitario; todos somos lo mismo, a final de cuentas, somos personas y nos tratamos como tal.

El trabajar en robótica te está llevando a conocer el mundo. ¿Qué piensas de este beneficio de viajar al otro lado del mundo?

Carla Malacara Hernández: Ha sido algo completamente diferente. Obviamente, al iniciar no me esperaba que fuera tan rápido, pero realmente es algo muy padre, muy emocionante. Es algo muy educativo también.

¿Qué les dirías a todas las niñas que están pensando en dedicarse a la robótica o la ingeniería, pero tienen alguna duda?

Carla Malacara Hernández: Que lo hagan. Más que nada es que tengan esa seguridad y esas ganas, y con eso, ya lo tienen todo. Que tengan la fuerza de superarse y que no hagan caso a comentarios malos.

Jorge, estudiante de Sistemas, ¿por qué te llamó la atención trabajar en el tema de la detección de cardiopatías?

Jorge Alberto Rodríguez (Facultad de Sistemas UAdeC): Más que nada fue la problemática. Al ingresar al proyecto, me dijeron que lo que querían era poder reducir la mortalidad, y honestamente, tanto en México como en el mundo, las enfermedades cardíacas o cardiopatías son un problema mayor.

Este proyecto fue presentado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. ¿Qué esperas que suceda ahora?

Jorge Alberto Rodríguez: Lo primero que me gustaría es que la patente fuera ya definitiva por completo, porque ahorita nos encontramos casi por completarse el proceso. El evento fue una experiencia que no se puede olvidar, y la sede, Cambridge, es un lugar muy prestigioso.

Alan, tú estás en el proyecto de WRO en el CONALEP. Recién regresan de un nacional y ya tienen que irse a otro evento. ¿Cómo fue ese proceso?

Alan Vielma Velázquez (Estudiante CONALEP): Apenas en septiembre fue la competencia nacional, en la que quedamos terceros a nivel nacional frente a 100 equipos. Después de esto, sigue Panamá, que también va a ser a nivel internacional y será un reto muy grande.

¿Cuánto tiempo practican a la semana para tener este nivel?

Alan Vielma Velázquez: Somos muy constantes. Practicamos alrededor de tres horas diarias o más. Después de clases, todos los días nos quedamos en el CONALEP practicando. Que trabajen duro. Todo se puede lograr en esta vida.

Ricardo, como maestro, ¿cómo han logrado conseguir los patrocinios hasta ahora y qué les hace falta?

Ricardo Eduardo Carrillo (Maestro CONALEP y UAdeC): Hemos conseguido patrocinios desde el 2018. El ingeniero Pimentel, la doctora Carmen y el ingeniero Francisco Barajas nos han apoyado, principalmente con viáticos y vuelos para todas las competencias. Ahorita, la agenda ha estado muy cargada: regional de LEGO, nacional, Cambridge, y ahora Panamá.

¿Cómo logran que sus alumnos de bachillerato lleguen al nivel de presentar en lugares como Cambridge?

Ricardo Eduardo Carrillo: Lo que yo hago es un entrenamiento intensivo en el CONALEP. Los preparo desde electrónica básica desde los primeros semestres. Estar ahí tres o cuatro horas todos los días, de lunes a viernes, dando el extra aparte de sus clases para poder aprender cosas nuevas. Demostramos que alumnos de bachillerato y de licenciatura están a nivel de presentar junto a doctores en Cambridge.

Estefanía, ¿qué necesitan ahorita para que puedan seguir llevando a los jóvenes a superar sus metas?

Olga Estefanía Negro (Maestra CONALEP): Más que nada, necesitamos que la ciudadanía confíe en nosotros. El gobierno nos ha apoyado mucho, pero necesitamos que esto se expanda más, que la gente conozca, sepa y apoye.

¿Estos logros se han traducido en becas u oportunidades para los jóvenes?

Ricardo Eduardo Carrillo: Sí, por ejemplo, Jorge y Carla Malacara tienen ahorita la beca en la Facultad de Sistemas. Alan y Alex están viendo lo de la beca a través del CONALEP.

Por último, entendemos que también participaron en el Hackatón de la NASA.