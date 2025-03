8M: ¿Qué hacer por tu seguridad después de la marcha feminista?

La lucha por el respeto, justicia y un alto a la violencia no se resume en un solo momento, no es solamente en el 8 de marzo... el movimiento no se detiene cuando acaba el Día Internacional de la Mujer. Mientras los feminicidios, secuestros y abusos continúen, la ola morada seguirá abarrotando las calles de cada ciudad.

Siempre es importante mantener precauciones, pues los peligros siguen acechando como depredadores a sus presas... la inseguridad tampoco llega a su exterminio en 24 horas.

Después de la marcha del 8M es recomendable mantenerse alerta, pues en algunas manifestaciones, las feministas suelen ser reprendidas por autoridades y/o ciudadanos.

¿QUÉ HACER POR TU SEGURIDAD DESPUÉS DE LA MARCHA?

- Oculta símbolos: despinta símbolos que traigas en tu rostro, quítate los pañuelos y todo lo alusivo al tema. Puedes guardarlo en tu mochila o desecharlo.

- No te separes de tus compañeras: Si llegas con alguien, retírense del punto de reunión juntas, en especial si usarán el transporte público. Asimismo, comparte con al menos tres personas tu ubicación en tiempo real.

- Alerta: Cuando te retires, no permitas que ninguna persona sospechosa o autoridad te persiga. Si llega a pasarte, acude por ayuda o refúgiate en lugares públicos. Puedes recurrir con otras mujeres para que te brinden apoyo.

- No utilices rutas desconocidas: Los caminos seguros y conocidos siempre serán la mejor opción. Si utilizas transporte público, procura no hacerlo sola y cerciórate de la ruta.

Recuerda que entre nosotras nos protegemos, por lo que se hace el llamado a que, si compartirás contenido (fotos, videos), procura hacerlo con consentimiento de las personas que aparezcan, en especial cuando hay presencia de menores de edad.

EL ACTIVISMO NO TERMINA TRAS EL 8M

Después de una marcha del 8M, puedes continuar con la lucha por la igualdad y el activismo de varias maneras:

1. Reflexionar y compartir experiencias:

- Conversa con amigas, familiares o compañeras sobre lo vivido en la marcha.

- Comparte en redes sociales fotos, testimonios o reflexiones sobre lo que viste y sentiste.

- Escribe en un diario o blog sobre tu experiencia y qué significó para ti.

2. Seguir difundiendo el mensaje

- Comparte información sobre feminismo y derechos de las mujeres.

- Visibiliza historias de mujeres y colectivos que luchan por la igualdad.

- Apoya a organizaciones feministas y activistas que trabajan por los derechos de las mujeres.

3. Cuidarte y cuidar a las demás

- Hidrátate, descansa y cuida tu cuerpo después de la marcha.

- Si alguien vivió una experiencia difícil, ofrécele apoyo y escucha.

- Crea o únete a espacios seguros de apoyo y sororidad.

4. Seguir aprendiendo y cuestionando

- Lee libros, escucha pódcast y sigue cuentas informativas sobre feminismo.

- Infórmate sobre leyes y derechos que protegen a las mujeres.

- Analiza cómo puedes aplicar el feminismo en tu vida cotidiana.

5. Mantener el activismo todo el año

- Apoya iniciativas locales y organizaciones feministas.

- Exige justicia en casos de violencia de género y desigualdad.

- Participa en eventos, foros y talleres sobre derechos de las mujeres.

- Educa y sensibiliza a tu entorno sobre la importancia del feminismo.