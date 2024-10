¿A qué hora y cómo ver el eclipse solar anular del 2 de octubre? Estos serán los estados de México que podrán verlo

Este 2 de octubre de 2024 México será testigo de un nuevo eclipse anular, muy similar al del 14 de octubre de 2023, en el que se podrá apreciar una especie de ‘anillo de fuego’ alrededor del Sol, siempre y cuando se esté en la ubicación correcta.

Si bien, el fenómeno tendrá su mejor visibilidad en Argentina y Chile por la trayectoria del mismo, en México, el eclipse será visible parcialmente en algunos estados.

El eclipse parcial se podrá observar en México con una duración de aproximadamente dos horas, ya que los ‘bordes’ de este pasarán por las costas del país, a pesar de que el punto central del evento estará en medio del océano.

En particular, cuatro ciudades dentro del territorio nacional presenciarán una pequeña fracción del eclipse. Estos son los horarios en los que será visible el eclipse.

Manzanillo, Colima 11:17 am / 11:30 am; La Paz, Baja California Sur 11:56 am / 12:23 pm; San José del Cabo, Baja California Sur 11:51 am / 12:32; Cabo San Lucas, Baja California Sur 11:48 am / 12:36 pm.