¿Deseas fotografiar el eclipse solar del 8 de abril con tu smartphone? Lo puedes hacer usando estas funciones

MÉXICO- Conforme vayan pasando las fases en que la Luna proyecte su sombra sobre la Tierra durante el eclipse solar del 8 de abril, Douglas Goodwin, profesor asistente visitante de Estudios de Medios en la Universidad Scripps College, en su artículo “Looking to photograph a solar eclipse with your smartphone? Try these features and think about creative angles“, publicado en The Conversation señala que cámaras de todo tipo estarán apuntadas hacia el cielo. “Mientras que los fotógrafos profesionales con equipos especializados intentarán capturar la toma perfecta, otros recurrirán a sus teléfonos inteligentes para inmortalizar este momento”, precisa Goodwin.

El profesor de la Universidad Scripps College, señala en su artículo que “si bien las cámaras de los teléfonos inteligentes no pueden tomar una buena fotografía de un eclipse solar en sí, aún puedes crear un registro memorable del momento con tu teléfono inteligente”.

Goodwin, explica que la cámara de nuestro smartphone poseee “capacidades que muchos equipos especializados no pueden igualar”, esto es debido a que es “liviano, tiene detección de orientación incorporada y puede disparar bien en la oscuridad y en la luz”, y añade, a que cuentan con funciones de fotografía computacional, que ayudan a enfocar la imagen por nosotros, proporcionandonos “estabilización de imagen”.

No obstante a estas ventajas que nos ofocen nuestros teléfonos inteligentes, el profesor de la Universidad Scripps College precisa que hay que tener cuidado, ya que “fotografiar el eclipse con un teléfono inteligente podría dañar el sensor de la cámara y sus ojos. Si quieres mirar el Sol o tomar una foto, usa gafas para eclipses y consigue un filtro de lente”.