Adiós calabazas y fantasmas: ¿Por qué tantos niños se vistieron como ‘electrodomésticos’ en Halloween?

Su forma de comunicarse es un tanto peculiar, ya que solo dicen “shtibididob dob dob dob dob yes yes” , el cual es el coro de la canción “Dom dom yes yes” de Biser king .

¿Y LA CANCIÓN? TODO GRACIAS A TIKTOK

Pero, qué tiene que ve una canción de 1985 con pequeños que han nacido en los primeros años de los 2010’s, suponiendo que esa canción no fue escuchada en la radio o por televisión durante la juventud de sus padres.

Pues es gracias a la red social de videos cortos, donde canciones de otras décadas han resurgido y gustando a los menores; por ejemplo, anterior a Halloween, en TikTok se viralizaron video de niños bailando “Everybody Wants to Rule the World”, de Tears for Fears, clásico que se ha popularizado entre los fans de dicha serie.