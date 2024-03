¿Cometa Diablo será visible durante el eclipse de Sol?... esto dice la NASA

El 8 de abril de 2024 ocurrirá un eclipse total de Sol que no se volverá a repetir, al menos no en México hasta el 30 de marzo de 2052. Además de que tendrá una buena duración de cuatro minutos y medio dentro de la “umbra”, la zona en donde se oscurecerá por completo.

En México ya existen muchas sedes y hay ocupación hotelera al 100% en las ciudades principales por donde pasará la umbra del eclipse, desde Mazatlán hasta Piedras Negras; pasando por Durango, Torreón y Cuatro Cienegas.

En esta ocasión el eclipse estará acompañado del Cometa ‘Diablo’, cometa tipo Halley que tiene un período de 71.3 años, o sea que da una vuelta completa al Sol en poco más de 71 años.

¿QUÉ TAN CIERTO ES QUE EL COMETA DIABLO SERÁ VISIBLE DURANTE EL ECLIPSE DE SOL?

La noticia de que el cometa 12/Pons - Brooks también conocido como “diablo” se avistará en el cielo en las mismas fechas que el eclipse de Sol del 2024 ha causado conmoción entre las y los aficionados a la astronomía. Sin embargo, hay mucho puntos que aclarar, pues el inicio de la trayectoria del cometa tendrá 13 días después de que ocurra el tan esperado evento astronómico.

A menos de un mes de que ocurra el denominado “eclipse solar mexicano”, la NASA da a conocer que el paso del cometa “diablo” sucederá a pocos días de que el cielo se oscurezca por completo, cuando la Luna oculte al Sol de nuestro planeta.

Mientras que el eclipse total de Sol será el 8 de abril, la agencia espacial explica que la trayectoria del cometa alrededor del Sol y la Tierra iniciará el 21 de abril, la que llegará a su fin el 2 de junio.

¿QUÉ ES EL COMETA DIABLO?

El Cometa Diablo es llamado de esa forma porque, al verlo en picada, su cola parece tener la forma de dos cuernos. Este cuerpo celeste es de gran tamaño, tiene un diámetro de 30 kilómetros y es criovolcánico, lo que significa que es un volcán extraterrestre compuesto principalmente de agua y hielo, que se caracteriza por tener constantes erupciones.

Científicos han dado a conocer que el Cometa Diablo se aproxima a la Tierra y, de acuerdo con las estimaciones, cruzará cerca el 21 de abril del 2023, sin embargo, su acercamiento más cercano será dos meses después, el 2 de junio.

Que sea catalogado como ‘tipo Halley’ quiere decir que se acerca cada 70 años, aproximadamente, a la Tierra.

En abril de 2024 se ubicará a tan solo 117 millones de kilómetros del Sol, lo que permitirá observarlo cuando pase sobre México, Estados Unidos y Canadá.

¿ES PELIGROSO QUE PASE CERCA DE LA TIERRA?

Aunque el sobrenombre de Cometa Diablo suele dar temor a las personas, los científicos aseguran que no representa riesgos para la Tierra, no es peligroso, ya que su órbita no atravesará la nuestra, sino que más bien cruzará cerca.

Debido a su gran tamaño, el cuerpo celeste podrá ser visto en 2024 sin necesidad de instrumentos. Actualmente, indican que ya se puede ver con telescopios.

DATOS IMPORTANTES

• Fue descubierto inicialmente en 1812 por Jean Louis Pons, quien observó su brillo en el cielo de Marsella, en Francia.

• Luego, William Robert Brooks reveló en 1883 que se trataba de un cometa periódico que visita la Tierra en lapsos constantes.

• Su última aparición fue en el año 1954.

• En abril de 2024 pasará cerca de la Tierra, pero su brillo será mayor en junio del mismo año.

• El cometa no regresará cerca de la Tierra hasta el 2095.