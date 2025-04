Infonavit suspende cobro de mensualidades a estas personas; no pagarán intereses ni tendrán aumento de deuda

QUIÉNES RECIBIRÁN LA SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA Y SIN PENALIZACIÓN DE SU CRÉDITO INFONAVIT

De acuerdo con el director general del Infonavit, Octavio Romero, la suspensión del cobro de mensualidades opera automáticamente para quienes hayan perdido su empleo y no hayan realizado pagos por su cuenta después del momento de la baja laboral. Este apoyo se otorga como una prórroga total y no genera intereses durante su vigencia, por lo que el saldo del crédito no se ve afectado ni incrementado.

La duración de esta prórroga está determinada por la fecha en que el trabajador contrató su crédito:

- Si el crédito fue adquirido antes del 1 de julio de 1997, el acreditado cuenta con hasta 12 meses consecutivos de prórroga total.

- Si el crédito fue contratado después del 1 de julio de 1997, se puede acceder a un total de 24 meses de prórroga a lo largo de la vida del crédito, con un máximo de 12 meses consecutivos por cada periodo.

Este mecanismo de protección evita que las deudas acumuladas durante el desempleo se conviertan en montos impagables, una situación que en el pasado generaba incertidumbre y presión financiera para miles de familias.

¿TE QUEDASTE SIN EMPLEO Y TIENES UN CRÉDITO INFONAVIT? ESTA ES OTRA OPCIÓN PARA LIQUIDARLO

Además de la prórroga automática, Infonavit mantiene disponible el Fondo de Protección de Pagos, también conocido como seguro de desempleo, como una opción complementaria para quienes cumplan con ciertos requisitos. Este fondo permite cubrir una parte de la mensualidad en caso de desempleo, siempre que se haya contratado el crédito después de enero de 2009.

Para hacer uso del fondo, el acreditado debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Haber tenido una relación laboral asalariada de al menos seis meses previos a la pérdida del empleo.

- Tener por lo menos un mes sin trabajo formal, sin que la causa sea pensión, incapacidad o invalidez.

- Contar con menos de nueve mensualidades atrasadas.

- No tener una reestructura vigente al momento de solicitar el apoyo.

- Cumplir con las disposiciones adicionales estipuladas en las reglas actuales del Infonavit.

PASOS PARA ACTIVAR EL FONDO DE PROTECCIÓN DEL INFONAVIT EN CASO DE DESEMPLEO

Los trabajadores que cumplan con los requisitos pueden iniciar el proceso de solicitud en línea:

1. Ingresar al portal Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).

2. Dirigirse a la sección Mi Crédito, subsección Saldos y Movimientos.

3. Consultar el monto correspondiente al pago de “Pago por tu cuenta REA”.

4. Realizar el pago del importe indicado.

5. Este apoyo puede ser solicitado nuevamente cada cinco años, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos.

¿NECESITAS MAYOR INFORMACIÓN DE TU CRÉDITO INFONAVIT? CONOCE LOS MEDIOS DE CONTACTO

Para mayor información sobre la prórroga total por desempleo o el uso del Fondo de Protección de Pagos, el Infonavit pone a disposición de los acreditados los siguientes canales:

- Desde Ciudad de México: 55 91 71 5050

- Desde cualquier parte del país: 800 008 3900

- Sitio web: www.infonavit.org.mx