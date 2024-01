¿Cómo evitar que el SAT cancele tu firma electrónica?

Para iniciar bien este 2024 no solamente tendremos que cumplir nuestros propósitos de año nuevo, será una buena idea mantener nuestros documentos actualizados en el caso de que se llegase a ocupar, un ejemplo será mantener nuestra firma electrónica.

Los anteriores trámites podrás realizarlos mediante tu firma electrónica, pero será de importancia tenerla vigente, existe la posibilidad de que cancelen tú ‘e. firma’. Pero no te preocupes, te diremos el motivo y cómo lo puedes evitar, y qué hacer si te la cancelaron.

¿QUÉ ES LA E. FIRMA?

La e.firma es un conjunto de datos y caracteres que validan a la persona al realizar trámites y servicios por medio digital de una forma segura, ya sea en el SAT u otras dependencias. Cuenta con una validez al igual que una firma autógrafa de acuerdo al art. 7 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

¿CUÁNTO DURA MI E.FIRMA Y COMO SE RENUEVA?

Esta firma electrónica tiene un vencimiento de 4 años, por lo que se tendrá que renovar para evitar que se cancele.

Las oficinas del SAT están operando con su horario regular, te recomendamos buscar, verificar el horario de acuerdo a tu ciudad.

Si el tiempo no te favorece cómo te gustaría, no te preocupes, esta institución cuenta con trámites 24 horas, siempre y cuando sean realizados en su página web oficial, únicamente se podrá realizar si todavía no llega la fecha de vencimiento.

¿CÓMO SABER EL VENCIMIENTO DE MI E.FIRMA?

Iniciaremos verificando si tu firma siga vigente, tendrás que acceder al portal del SAT. Seleccionarás el apartado de ‘Otros Trámites y Servicios’ y acto seguido darás clic en ‘Ver más’ y escogerás ‘Identificación y firmado electrónico’

Esto abrirá una ventana de opciones, busca donde diga ‘Válida la vigencia de tú e.firma’. Posteriormente, tendrás que rellenar los datos solicitados.

Una vez finalizado estos pasos podrás apreciar el vencimiento de este documento.

RENOVAR MI E.FIRMA

Una vez que ya verificaste la caducidad de tu firma, deberás de seguir las siguientes indicaciones:

Si aún no se vence tu documento, contarás con la ventaja de poder realizar este proceso en línea, evitando tener que acudir de manera física al SAT. Deberás de colocarte en la sección de ‘Identificación y firmado electrónico’, guíate con los anteriores pasos mencionados para llegar a la sección.

Una vez en este apartado deberás de dar clic en ‘Renueva el Certificado de tú e.firma antes Firma Electrónica’

Por último, el sistema del SAT generará la solicitud de renovación y te dará instrucciones que deberás seguir para la renovación.

Si tu caso es que ya venció tú e.firma, te informamos que no eres candidato para el método en línea, tendrás que programar una cita en las oficinas del SAT.