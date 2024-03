¡Con México, no! Modelo estadounidense es criticada en redes sociales por quejarse de los organilleros en CDMX

He estado viendo el chisme de Breanna Claye, una gringa que se queja de los organilleros. ¿Sabían que son una tradición al punto de la extinción? Si los ven apoyenlos 🪙🪙🪙, personalmente me parece una musica bellísima, no dejemos que los extranjeros discriminen nuestro país. pic.twitter.com/WB8li7ggpG