Condusef ‘reprueba’ a 3 bancos de 31 tras evaluación de transparencia financiera en México

Las 3 entidades financieras que no aprobaron es debido a que no proporcionaron el contrato de adhesión requerido, o bien, el que presentaron no estaba registrado en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA), lo que impidió su revisión.

¿QUÉ ES UN CONTRATO DE ADHESIÓN?

Un contrato de adhesión conforme con la Ley Federal de Protección al Consumidor, ‘Es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato.’.

¿QUÉ ES LA BANCA EN LÍNEA?

Gracias a la banca en línea se han modernizado las diversas funciones, actividades y programas en comparación a la banca tradicional. Permitiendo un control financiero sin la necesidad de manejar efectivo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasa si no le pago al SAT? Estas son las consecuencias de no hacerlo y los consejos que brinda la Condusef

Ventajas de la banca en línea: