¿Cuándo llegará Deadpool y Wolverine a Disney Plus?

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ ‘DEADPOOL Y WOLVERINE’ EN DISNEY PLUS?

Para aquellos que no pudieron disfrutar del estreno en cines, la espera para ver “Deadpool y Wolverine” en Disney Plus no será larga. Las películas de Marvel suelen estar disponibles en la plataforma de streaming entre 70 y 100 días después de su lanzamiento en cines. Basándonos en este intervalo, se estima que el filme estará disponible para streaming a partir del 3 de noviembre de 2024.

Esto permitirá a los suscriptores de Disney Plus disfrutar de la acción y el humor de “Deadpool y Wolverine” desde la comodidad de sus hogares. La disponibilidad en Disney Plus también facilita el acceso a la película para aquellos que prefieren ver nuevas producciones en casa o que no tuvieron la oportunidad de asistir a los cines.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Cassandra Nova, nueva villana en Deadpool y Wolverine? Esto debes saber antes de ver la película

¿DE QUÉ VA ‘DEADPOOL Y WOLVERINE’?

La trama de “Deadpool y Wolverine” sigue a Wade Wilson, conocido como Deadpool, mientras intenta adaptarse a una vida civil alejada de su faceta como antihéroe. Sin embargo, su retiro es interrumpido por un nuevo desafío que lo lleva a unir fuerzas con Logan, también conocido como Wolverine.

Juntos, se embarcan en una misión que los involucra con la Autoridad de Variación Temporal (TVA), introduciendo el concepto del multiverso a su narrativa.

La presencia de la TVA, una organización que ya ha sido explorada en la serie “Loki”, añade una nueva dimensión a la historia. Esto no solo enriquece la trama de “Deadpool y Wolverine”, sino que también posiciona a la película como un punto clave para el futuro del MCU. La interacción entre los personajes de Deadpool y Wolverine con la TVA promete momentos de humor y acción, característicos de las películas de Marvel.