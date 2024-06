¿Cuánto cobra de comisión Citibanamex por no tener dinero en la cuenta?

En un reciente anuncio, Citibanamex ha detallado las comisiones aplicables a los distintos productos financieros que ofrece, específicamente para los clientes de MiCuenta Citibanamex. Es crucial que los usuarios estén al tanto de estas actualizaciones para evitar cargos innecesarios y gestionar sus cuentas de manera eficiente.

Una de las principales comisiones que Citibanamex ha actualizado se refiere a los clientes que no mantienen un saldo promedio mensual requerido en sus cuentas. Según la última actualización emitida en mayo de 2024, los clientes que no reciben depósitos de nómina en su cuenta MiCuenta Citibanamex deberán tener un saldo promedio mensual de al menos 4 mil pesos. Si no se cumple con este requisito, se aplicará una comisión.

La comisión aplicada no excederá el monto menor entre la diferencia del saldo promedio mínimo requerido y el saldo promedio observado, y el importe de la comisión misma. Esto significa que si el saldo promedio de un cliente está por debajo del requerido, pero la diferencia es pequeña, la comisión será proporcional a dicha diferencia.