¡Cuidado! Estas son las Afores con más quejas registradas, advierte la Condusef

ESTAS SON LAS PRINCIPALES RAZONES DE LAS RECLAMACIONES EN AFORES

De acuerdo con la Condusef, las principales razones de reclamación son:

- Solicitud de trámites no atendidos o no concluidos: Representan el 67% de las quejas.

- Causas no especificadas.

- Separación de cuentas no concluida o no atendida.

- Unificación de cuentas no atendidas o no concluidas.

- Inconformidad con el monto de retiro liquidado.

- Solicitud de trámite en espera de respuesta de alguna entidad, autoridad o instituto.

Las separaciones de cuentas no concluidas o no atendidas representan el 6% de las quejas. La unificación de cuentas no atendidas o no concluida, así como la inconformidad con el monto de retiro liquidado, se llevan el 5% cada una.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo ACTIVAR tu cuenta Afore y qué hacer en caso de que tu ahorro se vaya al Fondo de Pensiones

CUÁLES SON LOS ESTADOS CON MÁS RECLAMACIONES EN MÉXICO

Los estados de México que presentaron más reclamaciones, en orden de mayor a menor número de quejas, son:

1. Ciudad de México (CDMX)

2. Jalisco

3. Puebla

4. Sonora

5. Chihuahua

6. Nuevo León

7. Coahuila

8. Guanajuato

9. San Luis Potosí

10. Sinaloa

La elección de una Afore es una decisión crucial para asegurar un retiro financiero estable y seguro. Los datos proporcionados por la Condusef pueden ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas sobre dónde colocar sus ahorros para el retiro. Si tu Afore se encuentra entre las que tienen más quejas, podría ser un buen momento para revisar sus servicios y considerar tus opciones.