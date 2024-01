¡Cuidado! Secretaría del Bienestar emite una alerta por fraude a través de WhatsApp

La Secretaría del Bienestar emitió una alerta sobre una nueva modalidad de fraude que circula a través de mensajes falsos en redes sociales, específicamente en WhatsApp. Se trata de una oferta fraudulenta que promete un apoyo de 60 mil pesos para la construcción en Acapulco y Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero.

Los mensajes falsos instan a los usuarios a realizar una llamada para proporcionar su número de folio y así supuestamente recibir el apoyo. Sin embargo, la Secretaría del Bienestar advierte que esta información es completamente falsa y que se trata de un intento de fraude.

La dependencia hizo un llamado a la población para que no se deje engañar por este tipo de mensajes y permanezca alerta. Se enfatiza que la Secretaría del Bienestar no solicita información a través de llamadas telefónicas ni mensajes en redes sociales. Se recomienda a la ciudadanía no proporcionar información personal y, en su lugar, estar pendiente de avisos oficiales a través de la página web www.gob.mx/bienestar.